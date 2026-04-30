Για το 2-0 θα παλέψουν οι ελληνικές ομάδες, το βράδυ της Πέμπτης

Δύο ημέρες μετά τα πρώτα παιχνίδια στην φετινή σειρά play offs της Euroleague, τα οποία έδωσαν προβάδισμα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι «αιώνιοι αντίπαλοι» ξαναρίχνονται στη μάχη και συνεχίζουν την προσπάθεια τους να βρεθούν στο Final 4 του ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, επικράτησε με σχετική άνεση και σκορ 91-70 επί της Μονακό στο ΣΕΦ, και έδειξε με το ξεκίνημα ότι δεν κατέλαβε τυχαία την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, και ότι σκοπεύει να δώσει το «παρών» για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final 4.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός στάθηκε όρθιος μέσα στην έδρα της Βαλένθια, σε ένα παιχνίδι από άλλες εποχές, με έμφαση στις άμυνες και στο (μπασκετικό) «ξύλο». Τελικά, οι πράσινοι πήραν τη δραματική νίκη με σκορ 68-67 χάρη στη μία εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν και πήραν πίσω το πλεονέκτημα της έδρας.

Αν οι ομάδες μας νικήσουν και το βράδυ της Πέμπτης, θα κάνουν το 2-0 και θα αποκτήσουν τεράστιο πλεονέκτημα για την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού τυο ΟΑΚΑ, καθώς οι σειρές κρίνονται στις τρεις νίκες.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να συναντηθούν ΜΟΝΟ στον τελικό της διοργάνωσης και όχι στους ημιτελικούς.