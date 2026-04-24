Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»

Tι είχε πει για τη σύζυγό του Κατερίνα ο Πέτρος Πολυχρονίδης

Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στον σκληρό κόσμο της ξενιτιάς ζωντανεύει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς και πολλά ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz πήγαν στη μουσική παράσταση «ASTORIA» και ταξιδεύει στον κόσμο των Ελλήνων μεταναστών της δεκαετίας του ’20 και του ’30.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του, Κατερίνα/ φωτογραφία από ndp/ Ανδρέας Νικολαρέας



Το παρών έδωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του Κατερίνα, με την οποία είναι μαζί 14 χρόνια και την οποία ο παρουσιαστής της εκπομπής “Τροχός της Τύχης” και 1% Club έχει χαρακτηρίσει ως Τζακ Ποτ της ζωής του.

«H Kατερίνα είναι το Τζακ Ποτ της ζωής μου. Ο άνθρωπος που με κρατά όρθιο. Είμαστε 14 χρόνια μαζί. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που τους στηρίζει» είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Happy Day.

Άλλο ένα ζευγάρι που έδωσε το παρών στην παράσταση ήταν η Μπέσυ Μάλφα και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης που μετρούν 26 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει 3 παιδιά: τις 29χρονες Όλγα και Νίκη και τον 21χρονο Γιάγκο. Η Μπέσσυ Μάλφα μάλιστα σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν από περίπου έναν χρόνο είχε δηλώσει πως τώρα που έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι τους, οι δυο τους άρχισαν να κάνουν ταξίδια. Μάλιστα είχε τονίσει πως η αγάπη τους είναι τόσο βαθιά που και στην άλλη ζωή αυτόν τον άντρα θα ερωτευόταν.

Η Μπέσσυ Μάλφα και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης/ φωτογραφία από ndp/ Ανδρέας Νικολαρέας

«Τώρα απλά μας δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούμε ταξίδια. Δε ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε γιατί δουλεύουμε πολύ, αλλά τα σκεφτόμαστε πολύ τα ταξίδια. Αυτό που λένε ότι ξαναερωτευόμαστε με τον άνθρωπό μας όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, συμβαίνει. Εμείς είμαστε πάντα αγαπημένοι. Ήταν έρωτας δυνατός. Πολύ πάθος. Δε ξέρω ποιο είναι το μυστικό, σε παλαιότερες συνεντεύξεις έχω απαντήσει ότι είναι ο θαυμασμός, ίσως είναι αυτό. Πρέπει να ερωτευόμαστε, να γνωρίζουμε ανθρώπους, να κάνουμε σχέσεις για να καταλάβουμε τι πραγματικά ερωτευόμαστε στο τέλος. Άλλα πράγματα ερωτεύεσαι ως έφηβος και άλλα ως ενήλικος» δήλωσε η ηθοποιός.

Την παράσταση παρακολούθησε και άλλο ένα αγαπημένο ζευγάρι, ο Αλέξανδρος Σταύρου και η Μαριάννα Τουμασάτου που είναι μαζί 16 χρόνια.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 1999 στη σειρά «Στα φτερά του έρωτα», αλλά η σχέση τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της καθημερινής σειράς «Βέρα στο δεξί» το 2005.

H Mαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου/ φωτογραφία από ndp/ Ανδρέας Νικολαρέας

Αλεξάνδρος και Μαριάννα παντρεύτηκαν το 2013 και έχουν μία κόρη τη 15χρονη σήμερα Χρυσηίδα-Παναγιώτα.

Άλλο ένα ζευγάρι επίσης πολύ ερωτευμένο που εθεάθη στην παράσταση είναι και ο Σωτήρης Χατζάκης με την Πάολα Μυλωνά που είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια.

Η Πολυξένη Μυλωνά και ο Σωτήρης Χατζάκης/ φωτογραφία από ndp/ Ανδρέας Νικολαρέας

«Αχ, είναι μια χαρά ο έγγαμος βίος, πολύ ωραία. Πριν, αν άκουγα και το λέγανε αυτό, λέω: "Πω πω τι έπαθε ο καημένος!", ήμουν εναντίον του γάμου. Αγαπηθήκαμε πολύ με την Πολυξένη και κάποια στιγμή είπα: "Μα τούτη δω με αγαπάει πάρα πολύ". Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει, τόσο με έχει φροντίσει, τόσο… γιατί να μην της δώσω αυτή τη χαρά; Όχι ότι της έκανα χάρη. Της έδωσα όμως τη χαρά και μες στη χαρά της, πήρα κι εγώ χαρά» είχε δηλώσει στην εκπομπή Breakfast@Star ο καταξιωμένος σκηνοθέτης.

Η ηθοποιός και ο ηθοποιός σκηνοθέτης παντρεύτηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2025 στο Δημαρχείο Αθηνών.



