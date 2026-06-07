Αίγιο:Συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενή στην Αυστραλία το 1999

Είχε διαφύγει στην Ελλάδα και ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική ωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Συνελήφθη στο Αίγιο καταζητούμενος για δολοφονία ομογενή στην Αυστραλία το 1999 / EΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 55χρονος ομογενής στο Αίγιο, καταζητούμενος για δολοφονία στην Αυστραλία το 1999.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από έλεγχο της ΕΛΑΣ, όπου ο 55χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία.
  • Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol για ανθρωποκτονία.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα και ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Συνελήφθησαν επίσης δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία.

Τέλος στο θρίλερ της υπόθεσης ανθρωποκτονίας που απασχόλησε τις αρχές της Αυστραλίας και της Ελλάδας μπήκε σήμερα στο Αίγιο. Η ΕΛΑΣ εντόπισε και συνέλαβε 55χρονο ομογενή, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol.

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Ο 55χρονος είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία ομογενή το 1999 στο Σίδνεϊ. Για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με άλλο όνομα, σύμφωνα με το pelop.gr

Η σύλληψη

Ο 55χρονος συνελήφθη σήμερα στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα. Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται με αυτοκίνητο, μαζί με έναν 86χρονο και μία 47χρονη. Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, ο 55χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, ενώ ανέφερε ότι δεν είχε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν τόσο ο 86χρονος, όσο και η 47χρονη.

Αμέσως μετά ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων της Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 55χρονου, βρέθηκαν τόξο με πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Εκτός από τον 55χρονο συνελήφθησαν ο 86χρονος και η 47χρονη, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία.

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