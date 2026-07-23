Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ιερομαρτύρων Απολλιναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης.

Ο Ιεζεκιήλ έζησε τον 6ο π.Χ και ήταν γιος του ιερέα Βουζί. Το 597 π.Χ. οδηγήθηκε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, σε ηλικία 30 ετών (593 π.Χ).

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ

Ήταν αμείλικτος εχθρός κάθε αμαρτίας και δεν δίσταζε να ελέγχει τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες του Ισραήλ για τις άνομες πράξεις τους. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φονεύθηκε από τη φυλή του Γαδ, επειδή τους κατηγορούσε για ειδωλολατρία. Τάφηκε κοντά στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ.

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, που περιέχει προειδοποιήσεις για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, οράματα και προφητείες. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται η προφητεία, η οποία αναφέρεται στο όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ, το σχετικό με τη θαυματουργική ζωογόνηση των γυμνών οστών, που γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα του Θεού (κεφ. λζ', στ. 1-14). Η περικοπή αυτή διαβάζεται στους ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά του Επιταφίου, επειδή προφητεύει την ανάσταση των νεκρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:20 και θα δύσει στις 20:42. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 22 λεπτά.

Σελήνη 9.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν

Η Παγκόσμια για το Σύνδρομο Σέγκρεν (World Sjögren’s Day) τιμάται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σύνδρομο Σέγκρεν, μια χρόνια αυτοάνοση νόσο που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία.

Το σύνδρομο Σέγκρεν πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν (στα σουηδικά προφέρεται Γιέγκρεν), ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία (δάκρυα και σάλιο). Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς ιστούς — στην προκειμένη περίπτωση, στους αδένες που παράγουν υγρά.

Κύρια συμπτώματα του συνδρόμου Σέγκρεν είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί ξηροδερμία, ξηρότητα στη ρινική κοιλότητα και στον κόλπο. Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν μυοσκελετικούς πόνους, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιο βήχα, αυξημένη φθορά των δοντιών, πεπτικές διαταραχές και προβλήματα με τον θυρεοειδή. Οι νοσούντες διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφώματος.

Το σύνδρομο Σέγκρεν είναι μία από τις πιο κοινές αυτοάνοσες νόσους, επηρεάζοντας περίπου 1 στους 70 ανθρώπους. Περίπου το 90% των πασχόντων είναι γυναίκες. Αν και η διάγνωση γίνεται κυρίως στη μέση ηλικία, το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σε άτομα κάθε φυλής και εθνικότητας. Μπορεί να εμφανιστεί είτε πρωτογενώς (αυτοτελώς) είτε δευτερογενώς, δηλαδή σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού όπως ο λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα κ.ά.

Παρά την υψηλή του συχνότητα, το σύνδρομο Σέγκρεν συχνά υποδιαγιγνώσκεται ή παραμένει αδιάγνωστο, καθώς τα συμπτώματα δεν εκδηλώνονται πάντα ταυτόχρονα και διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Πολλοί ασθενείς ταλαιπωρούνται επί χρόνια προτού διαγνωστούν. Κατά μέσο όρο, απαιτούνται 2,8 χρόνια για να διαγνωστεί, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ ζουν με το σύνδρομο χωρίς να έχουν διαγνωστεί.

Δεν υπάρχει θεραπεία που να επαναφέρει τη λειτουργία των προσβεβλημένων αδένων. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι συμπτωματική, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνει τεχνητά δάκρυα και υποκατάστατα σιέλου, βαλβίδες στα δακρυϊκά σημεία, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα κ.ά.

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σέγκρεν (Sjögren’s Foundation), του μοναδικού εθνικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού στις ΗΠΑ που στηρίζει τους ασθενείς με το σύνδρομο Σέγκρεν και έχει ηγετικό ρόλο στην ενημέρωση για τη νόσο παγκοσμίως.