Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ηλία.

Ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη Γη. Η μνήμη του γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου.

Ο Ηλίας (Ελιγιαχού και Ελιγιά στα Εβραϊκά) καταγόταν από τη Θέσβη της περιοχής Γαλαάδ και έζησε τον 9ο π.Χ. αιώνα κατά την περίοδο της βασιλείας των Αχαάβ και Οχοζία. Ήταν γιος του Σωβάκ και ανήκε στη φυλή του Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία. Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει. Τότε, ο πατέρας του πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς. Εκείνοι του είπαν ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Ο Προφήτης Ηλίας

Ο Προφήτης Ηλίας

Ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη. Προείπε την έλευση του Χριστού στη Γη, 816 χρόνια πριν από τη γέννησή του. Προικισμένος με θαυματουργή δύναμη, αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας του Γιαχβέ (Θεού), καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρία και προσπάθησε με τον λόγο του να εξυγιάνει τον ηθικό βίο του λαού του. Ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του, που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, σταμάτησε τη βροχή και ανάστησε νεκρούς. Με τη φωτιά, μάλιστα, έκαψε τους στρατιώτες που είχε στείλει ο βασιλιάς Οχοζίας για να τον συλλάβουν.

Στο όρος Χωρήβ απέκτησε εμπειρία θεοφανείας (είδε τον ίδιο τον Θεό), διέσχισε τον Ιορδάνη με τη μηλωτή του και τέλος ανελήφθη στον ουρανό με πύρινο άρμα. Επίσης, παρέστη στη Μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον Μωυσή.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας
  • Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:18 και θα δύσει στις 20:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 6.4 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Σκακιού

Από το 1966, η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20ή Ιουλίου ως Διεθνή Ημέρα Σκακιού (International Chess Day), θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι.

Τον εορτασμό υιοθέτησε ο ΟΗΕ και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ανακήρυξε την 20ή Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Σκακιού (World Chess Day), με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή, στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών.

Το σκάκι και η ιστορία του
Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται από δύο παίκτες πάνω σ’ ένα ταμπλό 64 (8Χ8) τετραγώνων, άσπρων και μαύρων εναλλάξ. Κάθε παίκτης έχει 16 πιόνια και νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα απειλήσει τον αντίπαλο βασιλιά, σε θέση τέτοια ώστε να μην μπορεί να αποφύγει την αιχμαλωσία (ρουά-ματ).

Η ονομασία του παιγνιδιού στα ελληνικά προέρχεται από την ιταλική λέξη «scacco», που με τη σειρά της προέρχεται από την περσική λέξη «shah» (βασιλιάς).

Το σκάκι και η ιστορία του

Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται από δύο παίκτες πάνω σ’ ένα ταμπλό 64 (8Χ8) τετραγώνων, άσπρων και μαύρων εναλλάξ. Κάθε παίκτης έχει 16 πιόνια και νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα απειλήσει τον αντίπαλο βασιλιά, σε θέση τέτοια ώστε να μην μπορεί να αποφύγει την αιχμαλωσία (ρουά-ματ).

Η ονομασία του παιγνιδιού στα ελληνικά προέρχεται από την ιταλική λέξη «scacco», που με τη σειρά της προέρχεται από την περσική λέξη «shah» (βασιλιάς).

Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ένα πρώιμο παιχνίδι παρόμοιο με το σκάκι που ονομάζεται Chaturanga παιζόταν στη Βόρεια Ινδική Υποήπειρο κατά την περίοδο Γκούπτα (319–543) και εξαπλώθηκε κατά μήκος των Δρόμων του Μεταξιού δυτικά προς την Περσία. Chatrang, και αργότερα Shatranj (από το οποίο προέρχεται η μεσαιωνική ελληνική λέξη ζατρίκιον, η λόγια ονομασία του σκακιού), ήταν το όνομα που δόθηκε στο παιχνίδι όταν έφτασε στη Σασσανιδική Περσία γύρω στο 600.

Η παλαιότερη αναφορά στο παιχνίδι προέρχεται από ένα περσικό χειρόγραφο του 600 περίπου, το οποίο περιγράφει έναν πρεσβευτή από την Ινδική Υποήπειρο που επισκέπτεται τον βασιλιά Χοσρόη Α' (531 – 579) και του παρουσιάζει το παιχνίδι ως δώρο. Από εκεί εξαπλώθηκε κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αραβικής Χερσονήσου και του Βυζαντίου.

Το 900 οι μετρ του σκακιού στη δυναστεία των Αβασιδών, αλ-Σούλι και αλ- Λαϊλάι, έγραψαν έργα σχετικά με τις τεχνικές και τη στρατηγική του παιχνιδιού και από το 1000 το σκάκι άρχισε να γίνεται δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη και τη Ρωσία, όπου εισήχθη από την ευρασιατική στέπα. Τα χειρόγραφα του Αλφόνσο, γνωστά και ως Libro de los Juegos (Βιβλίο των Αγώνων), μια μεσαιωνική συλλογή κειμένων για τρεις διαφορετικούς τύπους δημοφιλών παιχνιδιών του 13ου αιώνα, περιγράφει το σκάκι ως παρόμοιο με το περσικό Shatranj στους κανόνες και τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

 

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