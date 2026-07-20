auteco KTEΟ: Η νέα υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα

Η συνεχής ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών στόλων και της μακροχρόνιας μίσθωσης (Leasing) δημιουργεί νέα δεδομένα για τη δευτερογενή αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι εταιρικές ταξινομήσεις αντιστοιχούν πλέον στο 58% των νέων ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των οχημάτων λήξης μίσθωσης που οδηγούνται στη δευτερογενή αγορά μεταχειρισμένων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και τεχνική τεκμηρίωση στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάθεση οχημάτων εταιρικών στόλων και μακροχρόνιας μίσθωσης.

Απαντώντας στη νέα αυτή ανάγκη της αγοράς, η auteco KTEO παρουσιάζει το auteco Vehicle Review, μία νέα υπηρεσία τεχνικής αξιολόγησης, σχεδιασμένη ειδικά για οχήματα που ολοκληρώνουν τον κύκλο της μίσθωσής τους πριν διατεθούν προς πώληση.

Το auteco Vehicle Review λειτουργεί συμπληρωματικά στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, προσθέτοντας αξία στα αποτελέσματά του. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη, μπορεί να περιλαμβάνει επεξηγηματικές τεχνικές αναφορές επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, πρόσθετες μετρήσεις ή εξειδικευμένους ελέγχους, όπου αυτό απαιτείται, παρέχοντας σαφέστερη και πληρέστερη τεχνική πληροφόρηση για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος.

Η υπηρεσία διαμορφώνεται (customized) σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εταιρείας διαχείρισης στόλου ή μίσθωσης, παρέχοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο τεχνικής αξιολόγησης προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε στόλου.

Στόχος του auteco Vehicle Review είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταχειρισμένων οχημάτων, προσφέροντας στις εταιρείες διαχείρισης στόλων, στους συνεργάτες τους και στους υποψήφιους αγοραστές αντικειμενική, κατανοητή και αξιοποιήσιμη τεχνική πληροφόρηση, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Η πρώτη εφαρμογή του auteco Vehicle Review πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της auteco KTEO με τον Όμιλο FlexCar, για οχήματα που ολοκληρώνουν τον κύκλο της μίσθωσής τους πριν διατεθούν προς πώληση στη δευτερογενή αγορά μεταχειρισμένων. Η συνεργασία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις νέες υπηρεσίες τεχνικής αξιολόγησης που αναπτύσσει η auteco KTEO.

Ο Κωνσταντίνος Βήκας, Γενικός Διευθυντής της auteco KTEO δήλωσε χαρακτηριστικά

«Η αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων εξελίσσεται διαρκώς και μαζί της εξελίσσονται και οι ανάγκες για μεγαλύτερη διαφάνεια και πληρέστερη τεχνική πληροφόρηση. Με το auteco Vehicle Review δημιουργήσαμε μία νέα υπηρεσία που προσθέτει αξία στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, μετατρέποντας τα αποτελέσματά του σε ουσιαστική, κατανοητή και αξιοποιήσιμη τεχνική πληροφορία. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις εταιρείες διαχείρισης στόλων, τους επαγγελματίες του κλάδου και τους ιδιώτες υποψήφιους αγοραστές, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μεταχειρισμένων οχημάτων. Η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας μέσω της συνεργασίας μας με τη FlexCar αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της αξίας και της χρησιμότητάς της».

«Η αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων εξελίσσεται διαρκώς και μαζί της εξελίσσονται και οι ανάγκες για μεγαλύτερη διαφάνεια και πληρέστερη τεχνική πληροφόρηση. Με το auteco Vehicle Review δημιουργήσαμε μία νέα υπηρεσία που προσθέτει αξία στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, μετατρέποντας τα αποτελέσματά του σε ουσιαστική, κατανοητή και αξιοποιήσιμη τεχνική πληροφορία. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις εταιρείες διαχείρισης στόλων, τους επαγγελματίες του κλάδου και τους ιδιώτες υποψήφιους αγοραστές, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μεταχειρισμένων οχημάτων. Η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας μέσω της συνεργασίας μας με τη FlexCar αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της αξίας και της χρησιμότητάς της».