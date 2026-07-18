DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, παρουσίασε το BAO 5, το πρώτο SUV της που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Με την plug-in hybrid τεχνολογία DMO, ειδικά εξελιγμένη για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου, και μια καμπίνα υψηλής ποιότητας με πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών, που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία των επιβατών, το νέο μοντέλο σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη της DENZA.



Το εσωτερικό του BAO 5 ξεχωρίζει για τον τεχνολογικό του χαρακτήρα, με έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες που εστιάζουν στον οδηγό. Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις οθόνες, καθεμία με τη δική της λειτουργία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και ένα head-up display, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός μπορούν να χειριστούν την κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών — τη μεγαλύτερη στην κατηγορία των premium SUV — για το σύστημα infotainment και τις βασικές λειτουργίες του οχήματος. Το σύστημα έχει ενσωματωμένο λειτουργικό της Google, Google Maps, Google Assistant και Google Play επιτρέποντας την εγκατάσταση εκατοντάδων επιπλέον εφαρμογών.

Στην καρδιά του BAO 5 βρίσκεται το DMO (Dual Mode Off-road), ένα σύγχρονο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε πιο δύσκολες συνθήκες. Ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μία Blade Battery, η οποία αποτελεί μέρος του πλαισίου του οχήματος. Το τελευταίο χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική τύπου σκάλας για μεγαλύτερη ακαμψία και ευελιξία, αξιοποιώντας την τεχνολογία Cell-to-Chassis.

Η DMO είναι η πρώτη υβριδική αρχιτεκτονική στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση εκτός δρόμου. Συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου τοποθετημένο κατά το διαμήκη άξονα με το πρώτο στον κόσμο Longitudinal Electric Hybrid System (EHS). Παράλληλα, ενσωματώνει εμπρός και πίσω έξυπνα ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά με απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, για καλύτερη απόδοση σε ολισθηρές συνθήκες.



Ο βενζινοκινητήρας του BAO 5 αποδίδει ισχύ 150 PS και ροπή 240 Nm, όμως ο κύριος ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια την Blade Battery των 31,8 kWh και τους ηλεκτροκινητήρες. Έτσι, το BAO 5 προσφέρει μια οδηγική εμπειρία αντίστοιχη ενός ηλεκτρικού οχήματος, εστιάζοντας στην άμεση απόκριση και τον ακριβή έλεγχο που χαρακτηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, με την υποστήριξη ενός αποδοτικού υβριδικού συστήματος που εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία.

Οι εμπρός και πίσω ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 272 PS και 388 PS αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη συνολική ισχύς του BAO 5 ανέρχεται σε 544 PS και η μέγιστη ροπή στα 760 Nm. Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες των ανταγωνιστικών PHEV μοντέλων και των συμβατικών diesel SUV, επιτρέποντας στο BAO 5 να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα στην έκδοση Elegance και σε 5,0 δευτερόλεπτα στην Ultimate, με τελική ταχύτητα 180 km/h.



Η διάταξη ηλεκτρονικών διαφορικών του DMO έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πολύ ταχύτερη απόκριση σε σχέση με τα μηχανικά συστήματα. Το BAO 5 διαθέτει ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικής εμπλοκής (energy centre lock) που κατανέμει έξυπνα τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων έως και 30 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό μηχανικό διαφορικό.



Και οι δύο εκδόσεις του BAO 5 υιοθετούν ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, για τον ιδανικό συνδυασμό πρόσφυσης και άνεσης. Η έκδοση Ultimate προσθέτει το DiSus-P, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος για ακόμα υψηλότερο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς. Το DiSus-P επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα από περισσότερους από 20 αισθητήρες, όπως η γωνία του τιμονιού, η θέση των πεντάλ γκαζιού και φρένου, η ταχύτητα των τροχών, ο προσανατολισμός του οχήματος, καθώς και η πίεση και η θερμοκρασία, ώστε να βελτιστοποιεί τη σταθερότητα και την απόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Το DiSus-P ενισχύει σημαντικά τη δυναμική συμπεριφορά του BAO 5 εκτός δρόμου, καθώς μπορεί να αυξήσει την απόσταση από το έδαφος κατά 90 mm, φτάνοντας συνολικά τα 310 mm. Ως αποτέλεσμα, οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης της έκδοσης Ultimate διαμορφώνονται στις 39° και 34° αντίστοιχα, τιμές αυξημένες κατά πέντε μοίρες σε σχέση με την έκδοση Elegance και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ακόμη και απέναντι σε πολύ πιο εξειδικευμένα, σκληροτράχηλα SUV.



Η Blade Battery χωρητικότητας 31,8 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP Combined). Με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση, η συνδυαστική αυτονομία WLTP φτάνει τα 835 km, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα μόλις 4,2 L/100 km, τιμή αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των συμβατικών πετρελαιοκίνητων SUV. Οι τιμές αυτές, σε συνδυασμό με εκπομπές CO₂ μόλις 94 g/km (Euro 6e), μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος χρήσης.Το BAO 5 διαθέτει στάνταρ τριφασική φόρτιση AC 11 kW, η οποία μπορεί να επαναφορτίσει τη μπαταρία από το 15% έως το 100% σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες. Η ταχυφόρτιση DC περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό και, όταν το όχημα συνδεθεί σε φορτιστή ισχύος τουλάχιστον 100 kW, μπορεί να φορτίσει από το 30% έως το 80% σε μόλις 16 λεπτά.