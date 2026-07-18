DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όχημα παντός εδάφους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 20:52 Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
18.07.26 , 20:22 Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια
18.07.26 , 20:00 DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
18.07.26 , 19:57 Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
18.07.26 , 19:14 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται μέχρι τέλος Ιουλίου
18.07.26 , 18:09 Μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο της 2χρονης κόρης της - Βρέθηκε δεμένη
18.07.26 , 17:26 Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»
18.07.26 , 17:18 Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης
18.07.26 , 16:17 Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
18.07.26 , 16:13 FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
18.07.26 , 16:00 «Υγιής Γήρανση». Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα σου;
18.07.26 , 15:56 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκλεισε τα 49 και έκανε τον δικό της απολογισμό
18.07.26 , 15:16 Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
18.07.26 , 14:48 Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
18.07.26 , 14:36 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο της 2χρονης κόρης της - Βρέθηκε δεμένη
Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, παρουσίασε  το BAO 5, το πρώτο SUV της που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Με την plug-in hybrid τεχνολογία DMO, ειδικά εξελιγμένη για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου, και μια καμπίνα υψηλής ποιότητας με πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών, που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία των επιβατών, το νέο μοντέλο σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη της DENZA.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Το εσωτερικό του BAO 5 ξεχωρίζει για τον τεχνολογικό του χαρακτήρα, με έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες που εστιάζουν στον οδηγό. Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις οθόνες, καθεμία με τη δική της λειτουργία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και ένα head-up display, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός μπορούν να χειριστούν την κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών — τη μεγαλύτερη στην κατηγορία των premium SUV — για το σύστημα infotainment και τις βασικές λειτουργίες του οχήματος. Το σύστημα έχει ενσωματωμένο λειτουργικό της Google, Google Maps, Google Assistant και Google Play επιτρέποντας την εγκατάσταση εκατοντάδων επιπλέον εφαρμογών.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Στην καρδιά του BAO 5 βρίσκεται το DMO (Dual Mode Off-road), ένα σύγχρονο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε πιο δύσκολες συνθήκες. Ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μία Blade Battery, η οποία αποτελεί μέρος του πλαισίου του οχήματος. Το τελευταίο χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική τύπου σκάλας για μεγαλύτερη ακαμψία και ευελιξία, αξιοποιώντας την τεχνολογία Cell-to-Chassis.
Η DMO είναι η πρώτη υβριδική αρχιτεκτονική στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση εκτός δρόμου. Συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου τοποθετημένο κατά το διαμήκη άξονα με το πρώτο στον κόσμο Longitudinal Electric Hybrid System (EHS). Παράλληλα, ενσωματώνει εμπρός και πίσω έξυπνα ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά με απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, για καλύτερη απόδοση σε ολισθηρές συνθήκες.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο βενζινοκινητήρας του BAO 5 αποδίδει ισχύ 150 PS και ροπή 240 Nm, όμως ο κύριος ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια την Blade Battery των 31,8 kWh και τους ηλεκτροκινητήρες. Έτσι, το BAO 5 προσφέρει μια οδηγική εμπειρία αντίστοιχη ενός ηλεκτρικού οχήματος, εστιάζοντας στην άμεση απόκριση και τον ακριβή έλεγχο που χαρακτηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, με την υποστήριξη ενός αποδοτικού υβριδικού συστήματος που εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία.

Οι εμπρός και πίσω ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 272 PS και 388 PS αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη συνολική ισχύς του BAO 5 ανέρχεται σε 544 PS και η μέγιστη ροπή στα 760 Nm. Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες των ανταγωνιστικών PHEV μοντέλων και των συμβατικών diesel SUV, επιτρέποντας στο BAO 5 να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα στην έκδοση Elegance και σε 5,0 δευτερόλεπτα στην Ultimate, με τελική ταχύτητα 180 km/h.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η διάταξη ηλεκτρονικών διαφορικών του DMO έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πολύ ταχύτερη απόκριση σε σχέση με τα μηχανικά συστήματα. Το BAO 5 διαθέτει ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικής εμπλοκής (energy centre lock) που κατανέμει έξυπνα τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων έως και 30 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό μηχανικό διαφορικό.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Και οι δύο εκδόσεις του BAO 5 υιοθετούν ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, για τον ιδανικό συνδυασμό πρόσφυσης και άνεσης. Η έκδοση Ultimate προσθέτει το DiSus-P, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος για ακόμα υψηλότερο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς. Το DiSus-P επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα από περισσότερους από 20 αισθητήρες, όπως η γωνία του τιμονιού, η θέση των πεντάλ γκαζιού και φρένου, η ταχύτητα των τροχών, ο προσανατολισμός του οχήματος, καθώς και η πίεση και η θερμοκρασία, ώστε να βελτιστοποιεί τη σταθερότητα και την απόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Το DiSus-P ενισχύει σημαντικά τη δυναμική συμπεριφορά του BAO 5 εκτός δρόμου, καθώς μπορεί να αυξήσει την απόσταση από το έδαφος κατά 90 mm, φτάνοντας συνολικά τα 310 mm. Ως αποτέλεσμα, οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης της έκδοσης Ultimate διαμορφώνονται στις 39° και 34° αντίστοιχα, τιμές αυξημένες κατά πέντε μοίρες σε σχέση με την έκδοση Elegance και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ακόμη και απέναντι σε πολύ πιο εξειδικευμένα, σκληροτράχηλα SUV.

DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η Blade Battery χωρητικότητας 31,8 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP Combined). Με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση, η συνδυαστική αυτονομία WLTP φτάνει τα 835 km, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα μόλις 4,2 L/100 km, τιμή αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των συμβατικών πετρελαιοκίνητων SUV. Οι τιμές αυτές, σε συνδυασμό με εκπομπές CO₂ μόλις 94 g/km (Euro 6e), μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος χρήσης.Το BAO 5 διαθέτει στάνταρ τριφασική φόρτιση AC 11 kW, η οποία μπορεί να επαναφορτίσει τη μπαταρία από το 15% έως το 100% σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες. Η ταχυφόρτιση DC περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό και, όταν το όχημα συνδεθεί σε φορτιστή ισχύος τουλάχιστον 100 kW, μπορεί να φορτίσει από το 30% έως το 80% σε μόλις 16 λεπτά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DENZA
 |
DENZA BAO 5
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Αυτοκινητο
FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα
Αυτοκινητο
BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα
Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco
Αυτοκινητο
Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco
PEUGEOT 2008: Με νέο κινητήρα και χαμηλότερες τιμές
Αυτοκινητο
PEUGEOT 2008: Με νέο κινητήρα και χαμηλότερες τιμές
Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
Αυτοκινητο
Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
Ducati στα Power Deals: Με όφελος έως 5000 ευρώ
Αυτοκινητο
Ducati στα Power Deals: Με όφελος έως 5000 ευρώ
Βελμάρ: Νέα προνομιακά προγράμματα SEAT και CUPRA
Αυτοκινητο
Βελμάρ: Νέα προνομιακά προγράμματα SEAT και CUPRA
XPENG L03: Κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές
Αυτοκινητο
XPENG L03: Κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές
Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
Αυτοκινητο
Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top