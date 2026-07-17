Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης

Ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 12:22 Το «Γλύκα Γλύκα» επιστρέφει! Η Κέλλυ Κελεκίδου συναντά τη Γιώτα Χαλκιά
17.07.26 , 12:20 ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Β. Κόκκαλης - Παραδίδει την έδρα του
17.07.26 , 12:11 XPENG L03: Κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές
17.07.26 , 12:06 3+1 σημάδια που αποδεικνύουν ότι μεγαλώνετε όμορφα
17.07.26 , 12:06 Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα μετά τις 24/7
17.07.26 , 12:00 Άσε το ρολόι βημάτων στο συρτάρι και περπάτησε περισσότερο
17.07.26 , 11:39 Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές στη Σία Κοσιώνη για τη μεταγραφή της
17.07.26 , 11:35 Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
17.07.26 , 11:20 Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό
17.07.26 , 11:11 Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ
17.07.26 , 11:01 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Περήφανη για την αδερφή της που αποφοίτησε!
17.07.26 , 10:44 Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 4ος κατηγορούμενος
17.07.26 , 10:37 Βρετανία: Παρέσυρε 84χρονο, τον εγκατέλειψε και πήγε για πίτσα
17.07.26 , 10:37 Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
17.07.26 , 10:15 ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιούνται Όλγα Γεροβασίλη, Μ. Ζαμπάρας, Δ. Καλαματιανός
Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Μάρω Κοντού: Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό
Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε άνδρα έξω από φούρνο
Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της έχει μεγαλώσει πολύ - Η πόζα στη Μήλο
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Περήφανη για την αδερφή της που αποφοίτησε!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Nissan Qashqai ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς. Από το λανσάρισμά του το 2006, όταν ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των crossovers, το Qashqai έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Μέσα από τρεις γενιές εξέλιξης, το Nissan Qashqai παραμένει πρωτοπόρο, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, με κορυφαίο παράδειγμα τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, η οποία προσφέρει ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

Η επιτυχία του μοντέλου επιβεβαιώνεται και από τις περισσότερες από 110 διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει, μεταξύ των οποίων και 20 τίτλους "Car of the Year" σε διαφορετικές αγορές.

Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης
Η Nissan αποκαλύπτει όλες τις δυνατότητες του Qashqai

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) δημιούργησαν μια σειρά μικρών βίντεο, με στόχο να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες Qashqai να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες του μοντέλου.

Η σειρά «Wait, My Qashqai Does What…?» παρουσιάζει έξυπνες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που πολλοί οδηγοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν για το αυτοκίνητό τους. Οι θεματικές της σειράς περιλαμβάνουν την εξατομίκευση των ρυθμίσεων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τις δυνατότητες για πιο εύκολη στάθμευση, την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών, καθώς και όλες τις δυνατότητες του Nissan Intelligent Key.

Ο Massimiliano (Max) Messina, Chairperson της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Η επίτευξη των 4 εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών στην Ευρώπη αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το Qashqai και αντικατοπτρίζει την καινοτομία,την αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων σχεδίασης, μηχανικής και παραγωγής της Nissan, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια.

Το Qashqai εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών που το εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πελάτες έχουν επιλέξει το Qashqai και απολαμβάνουν την ασφάλεια, την άνεση και τις καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρει στην καθημερινότητά τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών που κάνουν κάθε διαδρομή ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο απολαυστική για τους πελάτες μας.»

Nissan Qashqai: Γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης

Από την πλευρά του, ο David Moss, Senior Vice President, Research & Development της Nissan AMIEO, ανέφερε: «Οι 4 εκατομμύρια πωλήσεις αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία και επιβεβαιώνουν την καινοτομία, την ποιότητα και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του Qashqai εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο Nissan Technical Centre Europe, οι μηχανικοί μας εργάζονται με πάθος για τη δημιουργία τεχνολογιών που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο ευχάριστη. Μέσα από αυτή τη νέα σειρά βίντεο, μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία τους απευθείας με τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν όλες τις δυνατότητες του Qashqai τους και να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το αυτοκίνητό τους.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
NISSAN QASHQAI
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

XPENG L03: Κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές
Αυτοκινητο
XPENG L03: Κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές
XPENG P7+: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
XPENG P7+: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση
Αυτοκινητο
Hyundai INSTER Lounge: Τι ξεχωριστό έχει η κορυφαία έκδοση
Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων
Αυτοκινητο
Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων
Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
Αυτοκινητο
Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
Renault Captur και Austral: Τώρα με όφελος έως 4400 ευρώ
Αυτοκινητο
Renault Captur και Austral: Τώρα με όφελος έως 4400 ευρώ
Pirelli: Η Formula 1 αντιμετωπίζει εξετάσεις στο Spa
Αυτοκινητο
Pirelli: Η Formula 1 αντιμετωπίζει εξετάσεις στο Spa Francorchamps
Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Αυτοκινητο
Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
Αυτοκινητο
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top