Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 4ος κατηγορούμενος

Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε τα κλειδιά του σπιτιού-ορμητηρίου

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi
Ποιος είναι ο τέταρτος κατηγορούμενος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα / Δελτίο ειδήσεων Star (16/7/2026)

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Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Νέστορα: Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση

Το πρωί μετήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την (τυπική) εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία.

Επίθεση Θεσσαλονίκη: Προθεσμία από την ανακρίτρια πήρε ο 4ος κατηγορούμενος

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος την ώρα που οδηγείται στην ανακρίτρια / Eurokinissi

Πώς εμπλέκεται ο 25χρονος στην υπόθεση

Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι (ο 25χρονος) κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος κι ο 24χρονος γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. 

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το 4ο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια. 

Η δίωξη που ασκήθηκε και είναι in rem αφορά βαρύτατες πράξεις, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, εμπρησμός κ.ά. Την προσωποποίηση των πράξεων θα αναλάβει η ανακρίτρια στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. 

Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Η δικογραφία που χειρίζεται η δικαστική λειτουργός περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολυτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

 

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