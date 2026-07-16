Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου

Από το πάρκινγκ... στην πισίνα βρέθηκε ένα αυτοκίνητο στη Μάνη. Η οδηγός κατέληξε με το Ι.Χ. μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου, όμως κατάφερε να βγει μαζί με το ανήλικο παιδί της.

Συνέβη στο Οίτυλο της Μάνης, όταν μία οδηγός - από λάθος χειρισμό προφανώς - βούτηξε με το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… «κολυμπάει» στην πισίνα.

Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμένο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βούτηξε στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα και έβγαλε από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούσαν με... απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε από μέσα προσωπικά αντικείμενα.