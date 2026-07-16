Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου

Απεγκλώβισαν ανήλικο παιδί και σκυλάκι

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα αυτοκίνητο κατέληξε στην πισίνα ξενοδοχείου στο Οίτυλο της Μάνης λόγω λάθους χειρισμού της οδηγού.
  • Η οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσει το ανήλικο παιδί της.
  • Μάρτυρες άκουσαν δυνατό θόρυβο και βγήκαν να δουν τι συνέβη, αντικρίζοντας το αυτοκίνητο στην πισίνα.
  • Μια άλλη γυναίκα βούτηξε στην πισίνα και έσωσε έναν σκύλο και δύο άντρες που βρίσκονταν κοντά.
  • Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Από το πάρκινγκ... στην πισίνα βρέθηκε ένα αυτοκίνητο στη Μάνη. Η οδηγός κατέληξε με το Ι.Χ. μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου, όμως κατάφερε να βγει μαζί με το ανήλικο παιδί της. 

Μεσσηνία: Μητέρα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

Συνέβη στο Οίτυλο της Μάνης, όταν μία οδηγός - από λάθος χειρισμό προφανώς - βούτηξε με το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… «κολυμπάει» στην πισίνα.

Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου

Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα

Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμένο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βούτηξε στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα και έβγαλε από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούσαν με... απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε από μέσα προσωπικά αντικείμενα.

 

 

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