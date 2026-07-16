Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την Ξένια

Ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στην Πάρο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς στην Πάρο.
  • Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί με την κόρη τους, Ξένια, μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Η Κατερίνα δήλωσε ότι οι φετινές διακοπές είναι οι καλύτερες της ζωής της.
  • Ανέβασε φωτογραφία του Παναγιώτη με την κόρη τους στη Νάουσα, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Εξέφρασε την εκτίμησή της για τον Παναγιώτη ως υπέροχο και τρυφερό μπαμπά.

Στην Πάρο περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Με την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια του Alpha ταξίδεψε με το πλοίο στο νησί, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες βόλτες με την κορούλα της Ξένια στην Πάρο

Για πρώτη φορά, η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα απολαμβάνει τον νησιώτικο αέρα της Πάρου μαζί με την κόρη της, γεγονός που από μόνο του αρκεί για να κάνει τις φετινές διακοπές τις καλύτερες που έχει ζήσει!

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου! Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο

Σε νέα της ανάρτηση, η παρουσιάστρια απαθανάτισε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά με την κόρη τους, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στη Νάουσα. Μέσα στον μάρσιπο, όπου βρισκόταν, η μικρή Ξένια εξερευνούσε τα σοκάκια μαζί με τον μπαμπά της, ενώ η μητέρα της εκτελούσε χρέη φωτογράφου.

Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη τους στην Πάρο

Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη τους στην Πάρο

«Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω. Είναι ένας υπέροχος μπαμπάς, αφοσιωμένος και πολύ τρυφερός. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για το παιδί μας», είχε αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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