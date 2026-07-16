Δημήτρης Παππάς: Έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν!

Συγκινημένη η μητέρα του, Χριστίνα Παππά

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος
Η πρόταση γάμου - έκπληξη στην Άννα Μπεζάν - Βίντεο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παππάς πρότεινε γάμο στην Άννα Μπεζάν κατά τη διάρκεια των γενεθλίων τους στις 15 Ιουλίου.
  • Η πρόταση έγινε σε γνωστή ταβέρνα της Βουλιαγμένης, όπου γιόρτασαν με φίλους και οικογένεια.
  • Η μητέρα του Δημήτρη, Χριστίνα Παππά, αποκάλυψε τα νέα μέσω βίντεο από την έξοδο τους.
  • Η Χριστίνα Παππά ευχήθηκε δημόσια στον γιο της, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την αγάπη της.
  • Ο Δημήτρης και η Άννα έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη και είναι ζευγάρι εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν γιόρτασαν από κοινού τα γενέθλιά τους το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, προσκαλώντας όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα για φαγητό σε γνωστή ταβέρνα της Βουλιαγμένης.

Ο ίδιος διάλεξε την ημέρα αυτή για να κάνει πρόταση γάμου στην επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει και μία κόρη. Τα χαρμόσυνα νέα αποκάλυψε η μητέρα του, Χριστίνα Παππά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη βραδινή τους έξοδο.

Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!

Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στον γιο της με μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

Χριστίνα Παππά: Βόλτα στα μαγαζιά με την Άννα Μπεζάν και την εγγονή της

 

Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά

«Χρόνια πολλά στον πρίγκιπα της ζωής μου! Δημήτρη μου, είμαι τόσο υπερήφανη για σένα κάθε μέρα, σαν γιο, σύζυγο, πατέρα, φίλο, αγωνιστή! Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σου, να σε προσέχει! Είσαι ο λόγος που γίνομαι δυνατή, για να αντιμετωπίζω την κάθε δυσκολία! Σ' ευχαριστώ που είσαι αυτός ο γιος που είσαι...

Σ' αγαπώ άπειρα! Αν ήξερες τι δύναμη μού δίνει η δύναμή σου, να το θυμάσαι! Σαν σήμερα σε έφερα στη ζωή. Αυτή η μέρα είναι η πιο σημαντική της ζωής μου. Σ' αγαπώ», έγραψε η Χριστίνα Παππά.

 

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