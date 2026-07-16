Ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν γιόρτασαν από κοινού τα γενέθλιά τους το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, προσκαλώντας όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα για φαγητό σε γνωστή ταβέρνα της Βουλιαγμένης.
Ο ίδιος διάλεξε την ημέρα αυτή για να κάνει πρόταση γάμου στην επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει και μία κόρη. Τα χαρμόσυνα νέα αποκάλυψε η μητέρα του, Χριστίνα Παππά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη βραδινή τους έξοδο.
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Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στον γιο της με μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.
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«Χρόνια πολλά στον πρίγκιπα της ζωής μου! Δημήτρη μου, είμαι τόσο υπερήφανη για σένα κάθε μέρα, σαν γιο, σύζυγο, πατέρα, φίλο, αγωνιστή! Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σου, να σε προσέχει! Είσαι ο λόγος που γίνομαι δυνατή, για να αντιμετωπίζω την κάθε δυσκολία! Σ' ευχαριστώ που είσαι αυτός ο γιος που είσαι...
Σ' αγαπώ άπειρα! Αν ήξερες τι δύναμη μού δίνει η δύναμή σου, να το θυμάσαι! Σαν σήμερα σε έφερα στη ζωή. Αυτή η μέρα είναι η πιο σημαντική της ζωής μου. Σ' αγαπώ», έγραψε η Χριστίνα Παππά.
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