Ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν γιόρτασαν από κοινού τα γενέθλιά τους το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, προσκαλώντας όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα για φαγητό σε γνωστή ταβέρνα της Βουλιαγμένης.

Ο ίδιος διάλεξε την ημέρα αυτή για να κάνει πρόταση γάμου στην επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει και μία κόρη. Τα χαρμόσυνα νέα αποκάλυψε η μητέρα του, Χριστίνα Παππά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη βραδινή τους έξοδο.

Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στον γιο της με μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά

«Χρόνια πολλά στον πρίγκιπα της ζωής μου! Δημήτρη μου, είμαι τόσο υπερήφανη για σένα κάθε μέρα, σαν γιο, σύζυγο, πατέρα, φίλο, αγωνιστή! Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σου, να σε προσέχει! Είσαι ο λόγος που γίνομαι δυνατή, για να αντιμετωπίζω την κάθε δυσκολία! Σ' ευχαριστώ που είσαι αυτός ο γιος που είσαι...

Σ' αγαπώ άπειρα! Αν ήξερες τι δύναμη μού δίνει η δύναμή σου, να το θυμάσαι! Σαν σήμερα σε έφερα στη ζωή. Αυτή η μέρα είναι η πιο σημαντική της ζωής μου. Σ' αγαπώ», έγραψε η Χριστίνα Παππά.