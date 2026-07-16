Η Λένα Δροσάκη έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη για τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία του ηθοποιού με τον γιο τους, Αναστάση. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά μπαμπά».
Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
Η Δροσάκη και ο Μπουρδούμης έχουν ακολουθήσει χωριστή πορεία ως ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια, διατηρώντας όμως επαφή για την ανατροφή του παιδιού τους. Ο Αναστάσης είναι σήμερα έξι ετών.
Ο γάμος και η ανακοίνωση του διαζυγίου
Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020, περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης τους. Τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους.
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η εξομολόγηση για τον γιο του Αναστάση & οι ενοχές
Μετά τον χωρισμό τους, η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχουν εμφανιστεί να συνεργάζονται και στο θέατρο. Παράλληλα, περνούν χρόνο μαζί με επίκεντρο τον γιο τους.
Η φωτογραφία με τον Αναστάση
Η ανάρτηση της Λένας Δροσάκη για τα γενέθλια του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ανέδειξε τη σχέση που διατηρούν ως γονείς. Η ηθοποιός επέλεξε μια φωτογραφία στην οποία ο πρώην σύζυγός της βρίσκεται μαζί με τον Αναστάση και τον αποκάλεσε «μπαμπά» στο σύντομο δημόσιο μήνυμά της.
Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της
Λίγα ώρα πόσταρε και βιντεάκι του γνωστού σε όλους μας «Ζουζουνέλ» από το Σόι σου να σβήνει την τούρτα. Τα κεράκια... αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός έγινε 50 ετών!