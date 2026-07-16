Δείτε το βιντεάκι του Αλέξανδρου Μπουρδούμη που πόσταρε η Λένα Δροσάκη

Η Λένα Δροσάκη έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη για τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία του ηθοποιού με τον γιο τους, Αναστάση. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά μπαμπά».

Η Δροσάκη και ο Μπουρδούμης έχουν ακολουθήσει χωριστή πορεία ως ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια, διατηρώντας όμως επαφή για την ανατροφή του παιδιού τους. Ο Αναστάσης είναι σήμερα έξι ετών.

Ο γάμος και η ανακοίνωση του διαζυγίου

Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020, περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης τους. Τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους.

Μετά τον χωρισμό τους, η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχουν εμφανιστεί να συνεργάζονται και στο θέατρο. Παράλληλα, περνούν χρόνο μαζί με επίκεντρο τον γιο τους.

Η φωτογραφία με τον Αναστάση

Η ανάρτηση της Λένας Δροσάκη για τα γενέθλια του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ανέδειξε τη σχέση που διατηρούν ως γονείς. Η ηθοποιός επέλεξε μια φωτογραφία στην οποία ο πρώην σύζυγός της βρίσκεται μαζί με τον Αναστάση και τον αποκάλεσε «μπαμπά» στο σύντομο δημόσιο μήνυμά της.

Λίγα ώρα πόσταρε και βιντεάκι του γνωστού σε όλους μας «Ζουζουνέλ» από το Σόι σου να σβήνει την τούρτα. Τα κεράκια... αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός έγινε 50 ετών!

Η τούρτα που έσβησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης /Φωτογραφία Instagram