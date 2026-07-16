Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του

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Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το βιντεάκι του Αλέξανδρου Μπουρδούμη που πόσταρε η Λένα Δροσάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Δροσάκη ευχήθηκε δημόσια στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη για τα 50α γενέθλιά του, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον γιο τους, Αναστάση.
  • Η Δροσάκη και ο Μπουρδούμης έχουν χωρίσει εδώ και τρία χρόνια, αλλά διατηρούν επαφή για την ανατροφή του γιου τους.
  • Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020 και ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Απρίλιο του 2023.
  • Μετά τον χωρισμό, συνεργάζονται στο θέατρο και περνούν χρόνο μαζί για τον Αναστάση.
  • Η ανάρτηση της Δροσάκη υπογραμμίζει τη γονεϊκή τους σχέση.

Η Λένα Δροσάκη έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη για τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία του ηθοποιού με τον γιο τους, Αναστάση. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά μπαμπά».

Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»

Η Δροσάκη και ο Μπουρδούμης έχουν ακολουθήσει χωριστή πορεία ως ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια, διατηρώντας όμως επαφή για την ανατροφή του παιδιού τους. Ο Αναστάσης είναι σήμερα έξι ετών.

Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του

Ο γάμος και η ανακοίνωση του διαζυγίου

Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020, περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης τους. Τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η εξομολόγηση για τον γιο του Αναστάση & οι ενοχές

Μετά τον χωρισμό τους, η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχουν εμφανιστεί να συνεργάζονται και στο θέατρο. Παράλληλα, περνούν χρόνο μαζί με επίκεντρο τον γιο τους.

Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του

Η φωτογραφία με τον Αναστάση

Η ανάρτηση της Λένας Δροσάκη για τα γενέθλια του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ανέδειξε τη σχέση που διατηρούν ως γονείς. Η ηθοποιός επέλεξε μια φωτογραφία στην οποία ο πρώην σύζυγός της βρίσκεται μαζί με τον Αναστάση και τον αποκάλεσε «μπαμπά» στο σύντομο δημόσιο μήνυμά της.

Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της

Λίγα ώρα πόσταρε και βιντεάκι του γνωστού σε όλους μας «Ζουζουνέλ» από το Σόι σου να σβήνει την τούρτα. Τα κεράκια... αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός έγινε 50 ετών!

Η τούρτα που έσβησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Η τούρτα που έσβησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης /Φωτογραφία Instagram
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ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ
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AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ
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