Χριστίνα Κοντοβά: Η σπάνια φωτογραφία με τις αδερφές της Μπέττυ & Δώρα

Πού βρέθηκαν οι αδερφές Κοντοβά το βράδυ της Τετάρτης;

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Μια ιδιαίτερη και βραδιά πέρασε η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση παρέα με τις δύο αγαπημένες της αδερφές, Μπέττυ και Δώρα.

Χριστίνα Κοντοβά: Η σπάνια φωτογραφία με τις αδερφές της Μπέττυ & Δώρα

Οι τρεις τους επέλεξαν έναν άκρως καλλιτεχνικό προορισμό για την έξοδό τους, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τον ισχυρό και ουσιαστικό δεσμό που έχουν. Συγκεκριμένα, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας βρέθηκε στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, όπου παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση Λυσιστράτη με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.

Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης

Μέσα από τα προσωπικά της onsta stories, η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε με τους followers της όμορφα στιγμιότυπα από την έξοδό τους. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε μια γεμάτη χαμόγελα selfie των τριών αδελφών, την οποία συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα λέξη «Sisters». Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες από το πρόγραμμα της παράστασης, αλλά και από τη μαγευτική θέα της Αθήνας κάτω από τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Χριστίνα Κοντοβά: Η σπάνια φωτογραφία με τις αδερφές της Μπέττυ & Δώρα

Χριστίνα Κοντοβά: Η σπάνια φωτογραφία με τις αδερφές της Μπέττυ & Δώρα

Παρόλο που οι κοινές τους εμφανίσεις στα φώτα της δημοσιότητας είναι επιλεκτικές, οι τρεις αδερφές φροντίζουν πάντα να ξεκλέβουν χρόνο από την καθημερινότητά τους για να μοιράζονται ποιοτικές στιγμές. 

Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα

Η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία έχει συγκινήσει το κοινό με την ειλικρίνειά της, έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν και για τις βαθιές προκλήσεις της μητρότητας. Σε μια αφοπλιστική εξομολόγηση για την υιοθεσία της κόρης της, είχε παραδεχτεί τις ενοχές που ένιωσε στην αρχή, όταν εκμυστηρεύτηκε στην ψυχολόγο της πως δεν αισθανόταν αμέσως ότι την αγαπάει, μια δήλωση που ανέδειξε τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της. Η βραδιά στον Λυκαβηττό ήταν μια ακόμη ευκαιρία για τις τρεις γυναίκες να έρθουν πιο κοντά και να απολαύσουν η μία τη συντροφιά της άλλης.

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ΜΠΕΤΤΥ ΚΟΝΤΟΒΑ
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