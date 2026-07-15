Γονείς για δεύτερη φορά ετοιμάζονται να γίνουν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά.

Η χαρμόσυνη είδηση αποκαλύφθηκε μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στην επίσημη ελληνική προβολή της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου και φωτογραφήθηκαν.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η Γεωργία Κρασσά ποζάρει δίπλα στον σύζυγό της με εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα, επιβεβαιώνοντας πως διανύει ήδη τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Όσο κι αν αποφεύγουν να το παραδεχτούν δημόσια για να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, η εν λόγω φωτογραφία είναι η απόδειξη ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει.

Η Γεωργία Κρασσά ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα στο πλευρό του Ορφέα Αυγουστίδη / Φωτογραφία Panoulis

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έχουν επιλέξει από την πρώτη στιγμή να κρατούν την προσωπική τους καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022, σε μια όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στο Κορωπί, με έντονα κρητικά στοιχεία, ως φόρο τιμής στην καταγωγή της μητέρας του ηθοποιού, Μαρίας Τζομπανάκη.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2021, είχαν υποδεχτεί τον πρώτο τους γιο, με τον ερχομό του Αχιλλέα να αλλάζει τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά τους. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τα Φαντάσματα» έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερότητα για την πατρότητα, περιγράφοντάς τη ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες που έχει βιώσει.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά ετοιμάζονται να υποδεχτούν και το δεύτερο παιδί τους, το οποίο θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.