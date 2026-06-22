Το trailer για τον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, είναι γεγονός! Ο«Χάρης» και η «Μαρίνα» επιστρέφουν με νέες περιπέτειες σύντομα... πολύ σύντομα, και δεν μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας!

Τα Φαντάσματα: Χάρης & Μαρίνα με τα... φαντάσματα θεατές!

Όπως βλέπουμε στο απόλυτα αστείο trailer, εκτός από τα γνωστά κι αγαπημένα, νέα φαντάσματα μπαίνουν στη σειρά, κάνοντας τη ζωή του πρωταγωνιστικού ζευγαριού και στη νέα σεζόν, άνω-κάτω!

Επισκέπτες από την άλλη ζωή, έρωτες στoy χάρου τα δόντια, συγκάτοικοι που σπάνε κόκκαλα, ανάμεσα σε αυτούς κι ο... Νίκος Μουτσινάς σε έναν απίστευτα κωμικό ρόλο! Στους guest stars συμπεριλαμβάνεται κι ο Αντώνης Καρυστινός κ.ά.

Τα Φαντάσματα: Στον Β' κύκλο θα δούμε το Νίκο Μουτσινά

Τα Φαντάσματα: Κι ο Αντώνης Καρυστινός θα συμμετάσχει στον Β' κύκλο της σειράς

Τα Φαντάσματα: Ο δεύτερος κύκλος έρχεται!

Την είδηση για την έναρξη των γυρισμάτων του νέου, πολυαναμενόμενου κύκλου έκανε γνωστή ο Ορφέας Αυγουστίδης, ποστάροντας τον περασμένο Μάιο μία selfie με τη συμπρωταγωνίστριά του, Έλλη Τρίγγου.

Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από ένα νεαρό ζευγάρι, τον «Χάρη», τον οποίο υποδύεται ο Ορφέας Αυγουστίδης, και τη «Μαρίνα», την οποία ενσαρκώνει η Έλλη Τρίγγου. Οι δυο τους κληρονομούν μια παλιά εξοχική έπαυλη με σκοπό να την ανακαινίσουν και να τη μετατρέψουν σε ξενοδοχείο. Σύντομα όμως έρχονται αντιμέτωποι με μια σουρεαλιστική πραγματικότητα, καθώς το σπίτι είναι ήδη «κατειλημμένο» από μια ομάδα ιδιόρρυθμων φαντασμάτων από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, τα οποία μόνο η «Μαρίνα» μπορεί να δει και να ακούσει μετά από ένα ατύχημα.

Το καστ των φαντασμάτων περιλαμβάνει σπουδαίους ηθοποιούς, όπως τη Ναταλία Τσαλίκη στον ρόλο μιας αριστοκράτισσας της εποχής της βασίλισσας Αμαλίας, τον Άρη Τρουπάκη ως βουλευτή των '90s, την Αγορίτσα Οικονόμου ως αγωνίστρια του 1821 και την Ευαγγελία Καρακατσάνη ως αρχαία Αθηναία.

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης είναι ο Νεάντερνταλ, ο παλιότερος ένοικος του σπιτιού, ενώ ο Χάρης Φλέουρας ο αυστηρός αξιωματικός του στρατού από την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.

Τα Φαντάσματα: Ο Β' κύκλος αναμένεται... ξεκαρδιστικός!

Ο Νίκος Γιαλελής υποδύεται τον υπενωματάρχη των Προσκόπων, Παρασκευά Παπάζογλου κι ο Άλκης Μπακογιάννης τον ρομαντικό ποιητή των αρχών του 20ού αιώνα που ερωτεύεται τη «Μαρίνα». Στο ρόλο του Ακέφαλου φαντάσματος ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά, που είναι βασισμένη στο άκρως επιτυχημένο Ghosts του BBC, συνδυάζει το ανατρεπτικό χιούμορ με τη μαύρη κωμωδία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις για το έξυπνο σενάριο και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της.

Το σενάριο της ελληνικής διασκευής υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών όπως τα Εγκλήματα και το Είσαι το ταίρι μου.