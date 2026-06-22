Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!

Με πολύ χιούμορ, Νίκο Μουτσινά και πολλούς ακόμα guests

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Τα Φαντάσματα: Δείτε το trailer του Β' κύκλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το trailer για τον δεύτερο κύκλο της κωμικής σειράς "Τα Φαντάσματα" είναι διαθέσιμο.
  • Οι πρωταγωνιστές "Χάρης" και "Μαρίνα" επιστρέφουν με νέες περιπέτειες και νέα φαντάσματα.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς συμμετέχει σε κωμικό ρόλο, μαζί με άλλους guest stars όπως ο Αντώνης Καρυστινός.
  • Η σειρά βασίζεται στο επιτυχημένο Ghosts του BBC και συνδυάζει χιούμορ με μαύρη κωμωδία.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει ένα ζευγάρι που κληρονομεί μια έπαυλη γεμάτη φαντάσματα από διάφορες ιστορικές περιόδους.

Το trailer για τον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, είναι γεγονός! Ο«Χάρης» και η «Μαρίνα» επιστρέφουν με νέες περιπέτειες σύντομα... πολύ σύντομα, και δεν μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας!

Τα Φαντάσματα: Χάρης & Μαρίνα με τα... φαντάσματα θεατές!

Τα Φαντάσματα: Χάρης & Μαρίνα με τα... φαντάσματα θεατές!

Όπως βλέπουμε στο απόλυτα αστείο trailer, εκτός από τα γνωστά κι αγαπημένα, νέα φαντάσματα μπαίνουν στη σειρά, κάνοντας τη ζωή του πρωταγωνιστικού ζευγαριού και στη νέα σεζόν, άνω-κάτω!

Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα - Η ανάρτηση του Αυγουστίδη

Επισκέπτες από την άλλη ζωή, έρωτες στoy χάρου τα δόντια, συγκάτοικοι που σπάνε κόκκαλα, ανάμεσα σε αυτούς κι ο... Νίκος Μουτσινάς σε έναν απίστευτα κωμικό ρόλο! Στους guest stars συμπεριλαμβάνεται κι ο Αντώνης Καρυστινός κ.ά.

Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!

Τα Φαντάσματα: Στον Β' κύκλο θα δούμε το Νίκο Μουτσινά

Τα Φαντάσματα: Κι ο Αντώνης Καρυστινός θα συμμετάσχει στον Β' κύκλο της σειράς

Τα Φαντάσματα: Κι ο Αντώνης Καρυστινός θα συμμετάσχει στον Β' κύκλο της σειράς

Τα Φαντάσματα: Ο δεύτερος κύκλος έρχεται!

Την είδηση για την έναρξη των γυρισμάτων του νέου, πολυαναμενόμενου κύκλου έκανε γνωστή ο Ορφέας Αυγουστίδης, ποστάροντας τον περασμένο Μάιο μία selfie με τη συμπρωταγωνίστριά του, Έλλη Τρίγγου.

Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β’ κύκλου - Οι πρώτες φωτογραφίες

Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από ένα νεαρό ζευγάρι, τον «Χάρη», τον οποίο υποδύεται ο Ορφέας Αυγουστίδης, και τη «Μαρίνα», την οποία ενσαρκώνει η Έλλη Τρίγγου. Οι δυο τους κληρονομούν μια παλιά εξοχική έπαυλη με σκοπό να την ανακαινίσουν και να τη μετατρέψουν σε ξενοδοχείο. Σύντομα όμως έρχονται αντιμέτωποι με μια σουρεαλιστική πραγματικότητα, καθώς το σπίτι είναι ήδη «κατειλημμένο» από μια ομάδα ιδιόρρυθμων φαντασμάτων από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, τα οποία μόνο η «Μαρίνα» μπορεί να δει και να ακούσει μετά από ένα ατύχημα.

Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!

Το καστ των φαντασμάτων περιλαμβάνει σπουδαίους ηθοποιούς, όπως τη Ναταλία Τσαλίκη στον ρόλο μιας αριστοκράτισσας της εποχής της βασίλισσας Αμαλίας, τον Άρη Τρουπάκη ως βουλευτή των '90s, την Αγορίτσα Οικονόμου ως αγωνίστρια του 1821 και την Ευαγγελία Καρακατσάνη ως αρχαία Αθηναία.

Έλλη Τρίγγου: «Τα Φαντάσματα έρχονται με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα»

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης είναι ο Νεάντερνταλ, ο παλιότερος ένοικος του σπιτιού, ενώ ο Χάρης Φλέουρας ο αυστηρός αξιωματικός του στρατού από την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.

Τα Φαντάσματα: Ο Β' κύκλος αναμένεται... ξεκαρδιστικός!

Τα Φαντάσματα: Ο Β' κύκλος αναμένεται... ξεκαρδιστικός!

Ο Νίκος Γιαλελής υποδύεται τον υπενωματάρχη των Προσκόπων, Παρασκευά Παπάζογλου κι ο Άλκης Μπακογιάννης τον ρομαντικό ποιητή των αρχών του 20ού αιώνα που ερωτεύεται τη «Μαρίνα». Στο ρόλο του Ακέφαλου φαντάσματος ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του Αχιλλέα για τα Φαντάσματα!

Η σειρά, που είναι βασισμένη στο άκρως επιτυχημένο Ghosts του BBC, συνδυάζει το ανατρεπτικό χιούμορ με τη μαύρη κωμωδία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις για το έξυπνο σενάριο και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της.

Το σενάριο της ελληνικής διασκευής υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών όπως τα Εγκλήματα και το Είσαι το ταίρι μου.

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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STAR
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
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