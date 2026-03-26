Έλλη Τρίγγου: «Τα Φαντάσματα έρχονται με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα»

Όσα αποκάλυψε η ταλαντούχα ηθοποιός στο Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε η Έλλη Τρίγγου στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλλη Τρίγγου ανακοίνωσε ότι η σειρά 'Τα Φαντάσματα' θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο Star.
  • Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν θα ξεκινήσουν σύντομα με νέο σκηνοθέτη.
  • Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στην θεατρική παράσταση και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.
  • Αναφέρθηκε στην επιτυχία της από τη σειρά 'Άγριες Μέλισσες' και την ευτυχία της για τη συνεργασία.
  • Εξέφρασε την αγάπη της για τη σοκολάτα ως guilty pleasure.

Στον Κωνσταντίνο Ντάφλο και την κάμερα του Breakfast@Star μίλησε η Έλλη Τρίγγου το πρωί της Πέμπτης, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει τα πολύ ευχάριστα νέα, ότι η αγαπημένη μας σειρά, Τα Φαντάσματα, θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο Star! 

Αρχικά η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της «Αθανασίας» που υποδύεται στην ομότιτλη θεατρικό παράσταση: «Δε σου κρύβω ότι με δυσκόλεψε. Βγήκα κάποια στιγμή από μια λογική αντιμετώπιση της κατάστασης και πήγα προς το παράλογο κι εκεί τη συνάντησα. Αυτό που μελετάμε και σχολιάζουμε και θέτουμε προς προβληματισμό είναι πώς μπορεί κάποιος να χάσει τελείως το κέντρο του, όταν παραθέσει πλήρως την ύπαρξή του σε κάποιον ή κάτι». 

Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα

Ποια είναι η άποψή της για τη «θεοποίηση» και το cancel; «Είμαστε σε αυτή την εποχή. Συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με όλο αυτό που συμβαίνει με τα social. Ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πάρουν θέση. Άσχετα που το κάνουν με πολύ παράλογο τρόπο και διαστρεβλωμένο, η πρόθεση είναι οι άνθρωποι να λένε τη γνώμη τους. Οπότε, νιώθω ότι στο μέλλον θα γίνει λίγο πιο ομαλά αυτό το πράγμα κι όχι τόσο βίαια», απάντησε.

Στη συνέχεια έκανε και τη μεγάλη αποκάλυψη για την δεύτερη σεζόν της σειράς Τα Φαντάσματα: «Έρχονται τα Φαντάσματα στο Star με δεύτερο κύκλο. Ξεκινάμε γυρίσματα πολύ σύντομα. Έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση με την ομάδα και τον καινούργιο μας σκηνοθέτη. Αγαπηθήκαμε, κοιταχτήκαμε, χαρήκαμε και ξεκινάμε. Και μπορεί να γίνουν φαντάσματα... και να ξαναερωτευτούμε. Περνάω φανταστικά. Το διασκέδασα πάρα πολύ, αυτό το εκπληκτικό σενάριο, όλους αυτούς τους απίθανους ηθοποιούς. Περιμένω πώς και πώς».

Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Η Έλλη Τρίγγου αναφέρθηκε και στον ρόλο της «Ασημίνας» από τη σειράς Άγριες Μέλισσες, που την έκανε γνωστή στο Πανελλήνιο: «Ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Υπέροχη συνεργασία, η πρώτη μου εμπειρία στην τηλεόραση, αυτό το φανταστικό σενάριο, υπέροχοι άνθρωποι. Το 'χω στην καρδιά μου... Στην αρχή ήταν λίγο τρομακτικά τα πράγματα. Αλλά μετά από 3 χρόνια που τα ζούσα, κάποια στιγμή τα συνήθισα».

Κλείνοντας, μίλησε και για το... guilty pleasure της, που δεν είναι άλλο από τη σοκολάτα! «Κοίταξε... guilty pleasure τώρα... υπάρχει μια αδυναμία ας πούμε στη σοκολάτα. Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται τώρα. Έχω εγώ με τις ενοχές ένα θέμα. Δε θέλω ενοχές. Οπότε έχω μόνο pleasures, δεν έχω guiltiness», είπε, γελώντας, η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός. 

