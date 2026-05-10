Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια: 42% λιγότερα σε σχέση με το 2010!

Κλείνουν σχολεία και τάξεις λόγω του δημογραφικού ακόμα και στην Αττική!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.05.26 , 11:33 Μητσοτάκης για την Ημέρα της Μητέρας: Τι ανέφερε για τη μητέρα του Μαρίκα
10.05.26 , 10:31 Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια: 42% λιγότερα σε σχέση με το 2010!
10.05.26 , 10:00 Αγαπημένες συνταγές για πίτες, με όλα τα υλικά, για το Σαββατοκύριακο
10.05.26 , 09:43 Σίγουρος ο Μπενίτεθ ότι συνεχίζει στον Παναθηναϊκό!
10.05.26 , 09:21 Σείστηκε το ΟΑΚΑ με τους Metallica:Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες
10.05.26 , 09:17 Χανταϊός: Στην Τενερίφη έφθασε το κρουαζιερόπλοιο
10.05.26 , 09:03 Οι πιο γλυκιές ευχές για τη Γιορτή της Μητέρας
10.05.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο Skoda Kodiaq 1,5 TSI iV Plug-in Hybrid 204 PS DSG
10.05.26 , 09:00 Ταινία Online: Μη χάσετε τη «Saint Judy» έως και την Κυριακή 17/5
10.05.26 , 08:37 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί
10.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Μαΐου
09.05.26 , 22:18 Συναγερμός για τον χανταϊό: Σε επιτήρηση οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου
09.05.26 , 21:08 Λευκάδα: Το θαλάσσιο drone ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά
09.05.26 , 19:45 Lingο: Η Τατιάνα δεν είπε καμία λέξη αλλά μετά πήρε φόρα!
09.05.26 , 19:00 Metallica στο ΟΑΚΑ: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισίας και Μεσογείων
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»
Σείστηκε το ΟΑΚΑ με τους Metallica:Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
«Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» - Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών στην Α΄Δημοτικού
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών λόγω δημογραφικού (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπογεννητικότητα οδηγεί σε μείωση 42% των μαθητών στην Α' Δημοτικού από το 2010.
  • Φέτος θα εγγραφούν περίπου 70.000 μαθητές, έναντι 120.000 το 2010.
  • Σχολεία κλείνουν, ακόμα και στην Αττική, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ανατολική Αττική.
  • Στην Ήπειρο, 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία έκλεισαν φέτος.
  • Οι ειδικοί προειδοποιούν για τη σύνδεση εκπαιδευτικής πολιτικής με κίνητρα επιστροφής νέων.

Μεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία της εκπαίδευσης έχει το δημογραφικό ζήτημα στη χώρα μας.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται δραματικά την τελευταία δεκαπενταετία. Ειδικότερα, λόγω της υπογεννητικότητας, τα παιδιά που θα ξεκινήσουν την Α' Δημοτικού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα είναι κατά 42% λιγότερα σε σχέση με το 2010. Τα σχολεία βάζουν λουκέτο, ακόμα και στην Αττική, ενώ τα στοιχεία από την περιφέρεια προκαλούν ανησυχία.

Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση

Οι αίθουσες αδειάζουν, καθώς οι μαθητές στην Α' Δημοτικού έχουν μειωθεί στο μισό από το 2010. Φέτος, θα εισέλθουν περίπου 70.000 μαθητές, έναντι 120.000 το 2010! Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας ότι η μείωση θα συνεχιστεί.

Ο δημογράφος Παναγιώτης Τζαβάρας, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σημειώνει πως η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή αιμορραγία: από τη μία την υπογεννητικότητα και από την άλλη το brain drain, που στερεί τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν γονείς. Χρειάζεται, τονίζει, σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με κίνητρα επιστροφής των νέων.

Ερημώνουν σχολεία ακόμη και στην Αττική

Ενδεικτικό παράδειγμα στην Ανατολική Αττική:  την τελευταία πενταετία σε δημοτικό σχολείο στο Κορωπί, τα τμήματα από 14 έγιναν 11 και οι μαθητές σε κάθε τμήμα από 25 έμειναν 17! 

Ερημώνουν σχολεία ακόμη και στην Αττική

Ερημώνουν σχολεία ακόμη και στην Αττική 

Ήπειρος: Έκλεισαν 13 δημοτικά σχολεία και 25 νηπιαγωγεία

Το πρόβλημα είναι έντονο στην περιφέρεια: μόνο στην Ήπειρο, την τρέχουσα σχολική χρονιά, έκλεισαν 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Οι ελάχιστοι μαθητές αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο, ενώ οι προσλήψεις δασκάλων μειώνονται, με αποτέλεσμα οι τάξεις να αδειάζουν και η εκπαίδευση να πλήττεται.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top