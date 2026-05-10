Μεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία της εκπαίδευσης έχει το δημογραφικό ζήτημα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται δραματικά την τελευταία δεκαπενταετία. Ειδικότερα, λόγω της υπογεννητικότητας, τα παιδιά που θα ξεκινήσουν την Α' Δημοτικού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα είναι κατά 42% λιγότερα σε σχέση με το 2010. Τα σχολεία βάζουν λουκέτο, ακόμα και στην Αττική, ενώ τα στοιχεία από την περιφέρεια προκαλούν ανησυχία.

Οι αίθουσες αδειάζουν, καθώς οι μαθητές στην Α' Δημοτικού έχουν μειωθεί στο μισό από το 2010. Φέτος, θα εισέλθουν περίπου 70.000 μαθητές, έναντι 120.000 το 2010! Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας ότι η μείωση θα συνεχιστεί.

Ο δημογράφος Παναγιώτης Τζαβάρας, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σημειώνει πως η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή αιμορραγία: από τη μία την υπογεννητικότητα και από την άλλη το brain drain, που στερεί τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν γονείς. Χρειάζεται, τονίζει, σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με κίνητρα επιστροφής των νέων.

Ερημώνουν σχολεία ακόμη και στην Αττική

Ενδεικτικό παράδειγμα στην Ανατολική Αττική: την τελευταία πενταετία σε δημοτικό σχολείο στο Κορωπί, τα τμήματα από 14 έγιναν 11 και οι μαθητές σε κάθε τμήμα από 25 έμειναν 17!

Ήπειρος: Έκλεισαν 13 δημοτικά σχολεία και 25 νηπιαγωγεία

Το πρόβλημα είναι έντονο στην περιφέρεια: μόνο στην Ήπειρο, την τρέχουσα σχολική χρονιά, έκλεισαν 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Οι ελάχιστοι μαθητές αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο, ενώ οι προσλήψεις δασκάλων μειώνονται, με αποτέλεσμα οι τάξεις να αδειάζουν και η εκπαίδευση να πλήττεται.

