Η πιο ωραία και πιο εύκολη παστουρμαδόπιτα, από τον Γιώργο Ρήγα

Απολαύστε την ζεστή, με αγνά υλικά, για το απόλυτο γευστικό «ανακάτεμα»

Απολαύστε το Σαββατοκύριακο με μία παραδοσιακή πίτα
Αν ψάχνετε μια πρωτότυπη και εύκολη συνταγή για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, δείτε την πρόταση του Γιώργου Ρήγα στο Breakfast@Star και πάρτε ...ιδέες.

Παστουρμαδόπιτα σε σφολιάτα με ντομάτα και κασέρι. Οικείες γεύσεις, αρώματα και μία συνταγή που φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από άλλες εποχές. 

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑ ΣΕ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΡΙ

pastourmadopita

Η ντομάτα και το κασέρι, δίνουν το "κάτι παραπάνω" στη συνταγή μας
 

Υλικά
• 1 πακέτο σφολιάτα 
• 150–200 γρ. παστουρμάς
• 2 ώριμες ντομάτες
• 200 γρ. κασέρι
• 1 μικρό κρεμμύδι 
• Πιπέρι
• Λίγη ρίγανη ή θυμάρι
• 1 αυγό
 
Εκτέλεση

1. Προετοιμασία υλικών

• Αν ο παστουρμάς έχει πολύ «τσάμι» (το έντονο μπαχαρικό γύρω), μπορείς να αφαιρέσεις λίγο.

• Η ντομάτα καλό είναι να μη έχει πολλά υγρά → στράγγισέ τη λίγο.  Αυτό είναι το βασικό για να μη σου νερουλιάσει η πίτα.

2. Στήσιμο

• Στρώνεις το πρώτο φύλλο σφολιάτας σε ταψί με λαδόκολλα.

• Βάζεις: • λίγο κασέρι κάτω • παστουρμά • ντομάτα • (προαιρετικά) κρεμμύδι • πάλι κασέρι από πάνω • Πιπέρι + λίγο ρίγανη.

3. Κλείσιμο

• Καλύπτεις με το δεύτερο φύλλο.

• Κλείνεις καλά τις άκρες.

• Χαράζεις ελαφρά από πάνω.

• Αλείφεις με αυγό.

4. Ψήσιμο

• Φούρνος στους 180°C

• 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή

