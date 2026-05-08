Αν ψάχνετε μια πρωτότυπη και εύκολη συνταγή για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, δείτε την πρόταση του Γιώργου Ρήγα στο Breakfast@Star και πάρτε ...ιδέες.

Παστουρμαδόπιτα σε σφολιάτα με ντομάτα και κασέρι. Οικείες γεύσεις, αρώματα και μία συνταγή που φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από άλλες εποχές.

Η ντομάτα και το κασέρι, δίνουν το "κάτι παραπάνω" στη συνταγή μας

Υλικά

• 1 πακέτο σφολιάτα

• 150–200 γρ. παστουρμάς

• 2 ώριμες ντομάτες

• 200 γρ. κασέρι

• 1 μικρό κρεμμύδι

• Πιπέρι

• Λίγη ρίγανη ή θυμάρι

• 1 αυγό



Εκτέλεση

1. Προετοιμασία υλικών

• Αν ο παστουρμάς έχει πολύ «τσάμι» (το έντονο μπαχαρικό γύρω), μπορείς να αφαιρέσεις λίγο.

• Η ντομάτα καλό είναι να μη έχει πολλά υγρά → στράγγισέ τη λίγο. Αυτό είναι το βασικό για να μη σου νερουλιάσει η πίτα.

2. Στήσιμο

• Στρώνεις το πρώτο φύλλο σφολιάτας σε ταψί με λαδόκολλα.

• Βάζεις: • λίγο κασέρι κάτω • παστουρμά • ντομάτα • (προαιρετικά) κρεμμύδι • πάλι κασέρι από πάνω • Πιπέρι + λίγο ρίγανη.

3. Κλείσιμο

• Καλύπτεις με το δεύτερο φύλλο.

• Κλείνεις καλά τις άκρες.

• Χαράζεις ελαφρά από πάνω.

• Αλείφεις με αυγό.

4. Ψήσιμο

• Φούρνος στους 180°C

• 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή