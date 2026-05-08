Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της πόλης Σίντσιχ στο κρατίδιο της Ρηνανίας - Παλατινάτου στη Γερμανία μετά από αναφορές για κατάσταση ομηρίας σε υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse, μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Αρχών, σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδος (07:00 GMT), με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ ανέφεραν πως η χρηματαποστολή που έφτασε το πρωί στην τράπεζα δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος και πήρε όμηρο τον οδηγό της χρηματαποστολής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε τον οδηγό έξω από την τράπεζα και υπό την απειλή όπλου τον ανάγκασε να πάνε μαζί μέσα, πιθανόν στην περιοχή που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο.

Ωστόσο νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν για περισσότερους ομήρους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας όμηρος είναι ο οδηγός χρηματαποστολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που είναι αποκλεισμένη», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας . Συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο και στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας, με τη συνδρομή ελικοπτέρων.