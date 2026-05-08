Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τις απολογίες του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο και της συζύγου του.

Ο άνδρας φέρεται να είπε στις αρχές ότι την ώρα που είδε τον νεαρό, θόλωσε και τον σκότωσε, ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες από την απολογία του, δείχνει αμετανόητος.

Σύμφωνα με με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» o 54χρονος φέρεται να είπε πως «και χίλιες σφαίρες να είχα, θα του τις έπαιζα».

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί», φέρεται να είπε, όπως αναφέρει το κρητικό site.

«Κοιμόμουν, όποτε κοιμόμουν, και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια», συνέχισε.

Κατά την απολογία του στάθηκε στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την καθυστέρηση που σημειωνόταν.

«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο με ειρωνευόταν και με χλεύαζε, κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο – έστω – συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια», φέρεται να υποστήριξε.

Ο 54χρονος ανέφερε ότι είχε φτάσει στο σημείο να πιστεύει πως τίποτα δεν μπορούσε πλέον να τον δικαιώσει.

«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου. Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου - ο Χαρίλαος - στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου. Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου», φέρεται να είπε, περιγράφοντας την καθημερινότητά του μετά το τροχαίο.

Όσο για το μοιραίο απόγευμα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του το περίστροφο για να ρίξει μπαλοθιές στο μνημόσυνο του ανιψιού του.

«Πήρα λοιπόν μαζί μου το περίστροφο στο νεκροταφείο, προκειμένου να παίξω στον αέρα δύο μπαλοθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα», φέρεται να είπε.

Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο μαζί με τη σύζυγό του, όπως φέρεται να υποστήριξε, βρισκόταν σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Στον δρόμο συνάντησε τυχαία τον 20χρονο Νικήτα και του φάνηκε ότι τον ειρωνεύτηκε, κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία.

«Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου – χωρίς να το καταλάβω – έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», φέρεται να ομολόγησε.

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι τη στιγμή της εκτέλεσης είχε χάσει πλήρως τον έλεγχο του εαυτού του και πως στο πρόσωπο του 21χρονου δεν έβλεπε έναν άνθρωπο, αλλά εκείνον που θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νου μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει “μη Κώστα, μη, μη” και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…», φέρεται να υποστήριξε.

Μάλιστα σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο πριν ολοκληρώσει την πολύωρη απολογία του ζήτησε μια χάρη από τις αρχές.

«Μία χάρη θέλω… Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω…», φέρεται να είπε.

Κρήτη: Ποιος φώναζε την ώρα του φονικού «πάμε, δώσε»

Την ίδια ώρα, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικός Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για παρουσία δεύτερου προσώπου στο σημείο, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του σε γυναικεία φωνή που ακούστηκε λίγο πριν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, αυτόπτες μάρτυρες φέρονται να άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει «Πάμε, δώσε», τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι έρευνες στρέφονται πλέον και στον πιθανό ρόλο της συζύγου του 54χρονου, η επίσης προφυλακίστηκε για συνέργεια.

Αν οι καταγγελίες και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές επιβεβαιωθούν, τότε ενδέχεται να υπάρξει ακόμη βαρύτερη κατηγορία σε βάρος της, αυτή της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία, που αποτελεί κακούργημα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και μαρτυρίες που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά τη δολοφονία.

Ο δράστης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και θα κρατηθούν σε ξεχωριστές φυλακές μακριά από την Κρήτη.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία κι οπλοχρησία και η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο του δράστη.