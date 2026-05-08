Κρήτη: «Και χίλιες σφαίρες να είχα θα του τις έπαιζα»

Τι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο δράστης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 14:14 ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
08.05.26 , 14:06 Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο
08.05.26 , 14:01 Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
08.05.26 , 14:01 Σία Κοσιώνη: «Θα τα πούμε αύριο» - Μάζεψε τα πράγματά της από τον ΣΚΑΪ
08.05.26 , 14:00 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ» με τη Ναταλία Δραγούμη, από τις 17 Μαΐου
08.05.26 , 13:46 Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
08.05.26 , 13:23 Λένα Ζευγαρά: Έτσι αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια τα... απρόοπτα
08.05.26 , 13:22 Το ήξερες ότι το τσάι βοηθάει και στο αδυνάτισμα;
08.05.26 , 13:19 Η εβδομάδα της τύχης: Τι προβλέπει η Άση Μπήλιου στο Stars System
08.05.26 , 12:58 Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
08.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Ωραίο Παρασκευο- Σαββατοκύριακο για επαφές & εξόδους»
08.05.26 , 12:46 Κρήτη: «Και χίλιες σφαίρες να είχα θα του τις έπαιζα»
08.05.26 , 12:42 Οι Atmosphere στο Floyd Live Music Venue στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 12:41 Γερμανία: Κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα - Συναγερμός στις αρχές
08.05.26 , 12:40 Συνταγή για μπρουσκέτες από τη Μενεξιά - Το απόλυτο σνακ για την παρέα σου!
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τις απολογίες του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο και της συζύγου του. 

Ο άνδρας φέρεται να είπε στις αρχές ότι την ώρα που είδε τον νεαρό, θόλωσε και τον σκότωσε, ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες από την απολογία του, δείχνει αμετανόητος. 

Κρήτη: «Ένα ακάθαρτο πνεύμα σκότωσε τον συγχωρεμένο, όχι ο Κώστας μου»

Σύμφωνα με με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» o 54χρονος φέρεται να είπε πως «και χίλιες σφαίρες να είχα, θα του τις έπαιζα». 

O δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με τη σύζυγό του

O δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με τη σύζυγό του

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί», φέρεται να είπε, όπως αναφέρει το κρητικό site. 

«Κοιμόμουν, όποτε κοιμόμουν, και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια», συνέχισε. 

Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου

Κατά την απολογία του στάθηκε στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την καθυστέρηση που σημειωνόταν. 

«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη  ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο με ειρωνευόταν και με χλεύαζε, κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο – έστω – συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια», φέρεται να υποστήριξε.

Ο γιος του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο γιος του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Κρήτη: «Αν γυρνούσε πίσω το παιδί του, να μου το σκότωνε το παιδί»

Ο 54χρονος ανέφερε ότι είχε φτάσει στο σημείο να πιστεύει πως τίποτα δεν μπορούσε πλέον να τον δικαιώσει. 

«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου. Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου - ο Χαρίλαος - στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου. Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου», φέρεται να είπε, περιγράφοντας την καθημερινότητά του μετά το τροχαίο. 

Το ζευγάρι που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Νικήτα στο Ηράκλειο

Το ζευγάρι που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Νικήτα στο Ηράκλειο

Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα - «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν;»

Όσο για το μοιραίο απόγευμα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του το περίστροφο για να ρίξει μπαλοθιές στο μνημόσυνο του ανιψιού του. 

«Πήρα λοιπόν μαζί μου το περίστροφο στο νεκροταφείο, προκειμένου να παίξω στον αέρα δύο μπαλοθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα», φέρεται να είπε.

Κρήτη: Η κοπέλα του Νικήτα είδε live την εκτέλεσή του μέσω βιντεοκλήσης

Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο μαζί με τη σύζυγό του, όπως φέρεται να υποστήριξε, βρισκόταν σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Στον δρόμο συνάντησε τυχαία τον 20χρονο Νικήτα και του φάνηκε ότι τον ειρωνεύτηκε, κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία. 

Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

«Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου – χωρίς να το καταλάβω – έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα  το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», φέρεται να ομολόγησε.

Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε  ότι τη στιγμή της εκτέλεσης  είχε χάσει πλήρως τον έλεγχο του εαυτού του και πως στο πρόσωπο του 21χρονου δεν έβλεπε έναν άνθρωπο, αλλά εκείνον που θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του.

Ο δράστης θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του

Ο δράστης θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νου μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει “μη Κώστα, μη, μη” και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…», φέρεται να υποστήριξε.

Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»

Μάλιστα σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο πριν ολοκληρώσει την πολύωρη απολογία του ζήτησε μια χάρη από τις αρχές.

«Μία χάρη θέλω… Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω…», φέρεται να είπε.

Κρήτη: Ποιος φώναζε την ώρα του φονικού «πάμε, δώσε»

Την ίδια ώρα, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικός Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για παρουσία δεύτερου προσώπου στο σημείο, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του σε γυναικεία φωνή που ακούστηκε λίγο πριν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, αυτόπτες μάρτυρες φέρονται να άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει «Πάμε, δώσε», τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι έρευνες στρέφονται πλέον και στον πιθανό ρόλο της συζύγου του 54χρονου, η επίσης προφυλακίστηκε για συνέργεια. 

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

Αν οι καταγγελίες και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές επιβεβαιωθούν, τότε ενδέχεται να υπάρξει ακόμη βαρύτερη κατηγορία σε βάρος της, αυτή της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία, που αποτελεί κακούργημα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και μαρτυρίες που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά τη δολοφονία. 

Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

 Ο δράστης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και θα κρατηθούν σε ξεχωριστές φυλακές μακριά από την Κρήτη.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία κι οπλοχρησία και η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο του δράστη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΚΔΙΚΗΣΗ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top