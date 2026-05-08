Διατροφολόγος εξηγεί την θρεπτική αξία του ελαιολάδου και την επίδρασή του στην υγεία μας / Βίντεο: ΕΡΤ

Μία βασική τροφή, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή αμέτρητων συνταγών, είναι το λάδι. Είτε το προσθέσουμε ωμό σε σαλάτες, είτε το χρησιμοποιήσουμε για να σοτάρουμε λαχανικά, να μαρινάρουμε κρέατα κ.λπ., το λάδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι όλα τα έλαια δεν είναι ίδια και ότι είναι σημαντικό να επιλέγουμε εκείνα που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας μας. Εκτός από τις διαφορές στα θρεπτικά τους συστατικά, κάποια λάδια περιέχουν υψηλότερες ποσότητες ακόρεστων λιπαρών, ενώ άλλα έχουν μεγαλύτερες ποσότητες κορεσμένων. Ποια έλαια θα πρέπει να επιλέγουμε, λοιπόν, για το καθημερινό μαγείρεμα;

Μία βασική τροφή, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή αμέτρητων συνταγών, είναι το λάδι, το οποίο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα πιο υγιεινά έλαια για μαγείρεμα, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας:

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο : Είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε και συμβάλλει στην υγεάι της καρδιάς. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι η πιο υγιεινή επιλογή για το μαγείρεμα τόσο για τις κρύες όσο και για τις ζεστές συνταγές και τις σαλάτες

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι όλα τα έλαια δεν είναι ίδια και ότι είναι σημαντικό να επιλέγουμε εκείνα που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας μας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, τα λάδια που θα πρέπει να αποφεύγουμε, είναι τα παρακάτω:

Φοινικέλαιο :Έχει υψηλή συγκέντρωση κορεσμένου λίπους, που θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Καλαμποκέλαιο : Η πλειονότητα των προϊόντων αραβοσιτέλαιου παρασκευάζονται με γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, προκαλώντας τροφικές αλλεργίες και ευαισθησίες

Υδρογονωμένα φυτικά έλαια : Τα υδρογονωμένα φυτικά έλαια δεν παράγονται φυσικά, ενώ περιέχουν τρανς λιπαρά, που επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς και αυξάνουν τον κίνδυνο διαφόρων ασθενειών

Λάδι καρύδας:Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι το λάδι καρύδας πρέπει να αποφεύγεται στο μαγείρεμα, καθώς περιέχει υψηλή συγκέντρωση κορεσμένων λιπαρών, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της κακής (LDL) χοληστερόλης.

Συμπερασματικά, για ένα υγιεινό μαγείρεμα, οι ειδικοί υγείας συνιστούν να προτιμούμε έλαια τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας μας, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το λάδι αβοκάντο.