Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

08.05.26 , 14:06 Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο
Πρώτη Δημοσίευση: 08.05.26, 13:42
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε drone σε σπηλιά στη Λευκάδα, πιθανόν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, αλλά η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Πυροτεχνουργοί του ΤΕΝΞ ερευνούν το drone, το οποίο φέρει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Εξετάζεται αν ο στόχος του drone ήταν ρωσικό πλοίο ή θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη.
  • Το drone εντοπίστηκε από ψαράδες και διαθέτει προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης.
  • Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) ελέγχονται εξ αποστάσεως ή λειτουργούν αυτόνομα.

Σε θρίλερ εξελίσσεραι ο εντοπισμός drone σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στο σημείο πήγαν πυροτεχνουργοί του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ). 

Σύμφωνα με το Mega, εξετάζεται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους του να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο. Σύμφωνα με όσα είπε στο Sigma TV ο Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού Ε.Α., Σπύρος Κονιδάρης πιθανόν στόχος να ήταν ρωσικό πλοίο του λεγόμενου σκιώδους στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή κάποια θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη, ενώ ερευνάται από πού απέπλευσε. 

Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Το drone εντόπισαν ψαράδες σε μια σπηλιά στο ακρωτήρι της Λευκάδας και, όπως διαπιστώθηκε, έφερε εξοπλισμό που παραπέμπει σε σύγχρονο τεχνολογικό ή επιχειρησιακό μέσο και διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας.

drone Λευκάδα

Να σημειωθεί ότι, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV – Unmanned Surface Vehicles) είναι πλωτά οχήματα που κινούνται στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς πλήρωμα.

Ελέγχονται είτε εξ αποστάσεως από χειριστές είτε λειτουργούν αυτόνομα μέσω λογισμικού, αισθητήρων και συστημάτων πλοήγησης.
 

