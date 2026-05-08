Σε θρίλερ εξελίσσεραι ο εντοπισμός drone σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στο σημείο πήγαν πυροτεχνουργοί του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ).
Σύμφωνα με το Mega, εξετάζεται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους του να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο. Σύμφωνα με όσα είπε στο Sigma TV ο Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού Ε.Α., Σπύρος Κονιδάρης πιθανόν στόχος να ήταν ρωσικό πλοίο του λεγόμενου σκιώδους στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή κάποια θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη, ενώ ερευνάται από πού απέπλευσε.
Το drone εντόπισαν ψαράδες σε μια σπηλιά στο ακρωτήρι της Λευκάδας και, όπως διαπιστώθηκε, έφερε εξοπλισμό που παραπέμπει σε σύγχρονο τεχνολογικό ή επιχειρησιακό μέσο και διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας.
Να σημειωθεί ότι, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV – Unmanned Surface Vehicles) είναι πλωτά οχήματα που κινούνται στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς πλήρωμα.
Ελέγχονται είτε εξ αποστάσεως από χειριστές είτε λειτουργούν αυτόνομα μέσω λογισμικού, αισθητήρων και συστημάτων πλοήγησης.