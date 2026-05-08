Απόψε, Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21.00, η Σία Κοσιώνη αναμένεται να εκφωνήσει το τελευταίο της κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια συνεργασία που κράτησε 20 χρόνια.

Το κλίμα στον σταθμό του Φαλήρου παραμένει βαρύ, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εργαζόμενοι και συνεργάτες της δημοσιογράφου την αποχαιρέτησαν ήδη από χθες, δείχνοντας τη συγκίνηση που επικρατεί για την αποχώρησή της.

Σία Κοσιώνη: Τι «αντίο» μετά από 20 χρόνια

Η anchorwoman φέρεται να άδειασε το καμαρίνι της από την Πέμπτη 7 Μαΐου, μια ημέρα πριν από το τελευταίο της αντίο στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ. Η παρουσία της στο δελτίο ειδήσεων συνδέθηκε για δύο δεκαετίες με τον σταθμό, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η συνεργασία φτάνει στο τέλος της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραφε χαμηλές επιδόσεις τηλεθέασης τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που είχε δημιουργήσει γκρίνια τόσο στη διοίκηση όσο και στην ίδια την παρουσιάστρια.

Το κλίμα στο Φάληρο

Όπως μεταφέρθηκε από το ρεπορτάζ του Buongiorno, στα γραφεία του καναλιού υπήρξε συγκίνηση ανάμεσα στους εργαζομένους. Ο Άρης Καβατζίκης ανέφερε πως πολλοί συνάδελφοι επισκέφθηκαν τη Σία Κοσιώνη στο γραφείο της για να την αποχαιρετήσουν και να της εκφράσουν την εκτίμησή τους.

Ο ίδιος είπε ότι η παρουσιάστρια δέχθηκε πολλή αγάπη από τους συναδέλφους της και πως αρκετοί πέρασαν από το γραφείο της για να της πουν ότι θα τους λείψει. Παράλληλα, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται να εκδοθεί και δελτίο Τύπου από τον ΣΚΑΪ για τη λήξη της συνεργασίας.

Οι τελευταίες δηλώσεις

Το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου, αμέσως μετά το τέλος του δελτίου, τηλεοπτικές κάμερες περίμεναν τη Σία Κοσιώνη έξω από το κανάλι. Η δημοσιογράφος απέφυγε τότε τις δηλώσεις, όμως απάντησε πως θα μιλήσει σήμερα, μετά την εκφώνηση του τελευταίου δελτίου.

Όπως είδαμε στην εκπομπή Super Κατερίνα, δήλωσε χαμογελαστή: «Γεια σας, θα μου επιτρέψετε να τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά! Καληνύχτα».

Η τοποθέτηση του Αλέξη Παπαχελά

Στο ίδιο κλίμα, ο Αλέξης Παπαχελάς φαίνεται πως αποχαιρέτησε τη Σία Κοσιώνη το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου. Μετά το τέλος της μεγάλης δημοσκόπησης του ΣΚΑΪ και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο, της είπε στον αέρα «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν Σία».

Η Σία Κοσιώνη απάντησε «Ούτως ή άλλως», δείχνοντας ότι το επόμενο δελτίο θα είναι το τελευταίο της στον σταθμό.

Η πρώτη αντίδραση για τα σενάρια αποχώρησης

Η δημοσιογράφος είχε ερωτηθεί και το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν βρέθηκε στο γήπεδο του Panathinaikos B.C. για τον αγώνα με τη Valencia Basket. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ANT1, απάντησε πρώτα για την αναμέτρηση και έπειτα για τα δημοσιεύματα που τη συνέδεαν με αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ.

Για τον αγώνα είπε «Δε στενοχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» και για το επαγγελματικό της μέλλον σημείωσε «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω».

Το τελευταίο δελτίο της Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ αναμένεται να κλείσει ένας κύκλος δύο δεκαετιών στον σταθμό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην επόμενη επαγγελματική της κίνηση.