Επιστρέφει στο τιμόνι της παρουσίασης της Super Κατερίνα η Κατερίνα Καινούργιου, σχεδόν 40 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Αυτό ανακοίνωσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο φινάλε της εκπομπής, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου.

«Έχω πάρει δύο κιλά», είπε αρχικά απευθυνόμενος στον μάγειρα της εκπομπής Πέτρο Συρίγο. «Αλλά από Δευτέρα τι θα γίνει; Θα τα χάσω γιατί εδώ κι εκεί και σε όλη την εκπομπή, η εκπομπή θα γίνει πιο super, γιατί η Κατερίνα μας επιστρέφει! Πρόσεχε τι θα μαγειρέψεις τη Δευτέρα!

Τη Δευτέρα το Κατερινάκι μας θα είναι εδώ! Ξέρω ότι σας έχει λείψει πάρα πολύ, ξέρω επίσης ότι και σε εκείνη λείψατε τόσο τόσο πολύ», ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, ο οποίος είχε αναλάβει την παρουσίαση όλο το διάστημα της απουσίας της.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υποδέχτηκαν την κόρη τους στις 3 Απριλίου 2026. Η παρουσιάστρια σταμάτησε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη γέννα της, στις 31 Μαρτίου. Βέβαια, δεν ξεκουράστηκε και πολύ, μάλλον, καθώς η μικρή Ξένια Κουτσουμπή, γεννήθηκε τρεις μέρες αργότερα.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι το μωράκι και η μαμά του χαίρουν άκρας υγείας. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο κι ελάχιστες από το σπίτι, ενώ τώρα είναι έτοιμη να επιστρέψει στην εκπομπή της, σχεδόν 40 μέρες μετά τη γέννηση της μπέμπας.

Τη φετινή Πρωτομαγιά πέρασε και τα πιο ξεχωριστά της γενέθλια, τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά!

«Not Just a Birthday—It’s a Whole New Chapter…🍼🙏👶🏼 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ ευχές σας …σας στέλνω την αγάπη μου κ ένα μεγάλο φιλί 💋 απ την μικρή μου 🙏», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.