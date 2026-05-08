Η Σελήνη που πέρασε σήμερα στον Υδροχόο προϊδεάζει για ένα ωραίο αστρολογικά Παρασκευο- Σαββατοκύριακο, όπως επισήμανε σήμερα στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου.

«Γενικότερα είναι ένα ωραίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο. Ευνοούν τα άστρα. Σήμερα ήδη, έχει περάσει η Σελήνη στον Υδροχόο. Θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο, που είναι πάρα πολύ έτσι βοηθητικό, είναι ένα ζώδιο του αέρα. Όταν μιλάμε για τα ζώδια του αέρα, Δίδυμοι, Ζυγό και Υδροχόο, μιλάμε πάντα για επικοινωνία και επαφές με τους άλλους. Άρα είναι ένα ωραίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, να επικοινωνήσουμε, να βγούμε, να περάσουμε καλά, να κάνουμε τα πράγματα που ο καθένας θέλει περισσότερο και γενικότερα να έχουμε κάπως καλύτερη διάθεση», εξήγησε η αστρολόγος.

Οι όψεις της Σελήνης στον Υδροχόο

Η Άση Μπήλιου ανέφερε πως οι όψεις που κάνει η Σελήνη στον Υδροχόο με τους άλλους πλανήτες δεν έχουν δυσκολίες, εκτός από το τετράγωνο που γίνεται με τον Ερμή.

«Αύριο το πρωί μόνο έχει ένα τετράγωνο με τον Ερμή, εκεί θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή, τα σταθερά ζώδια. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου θα είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ, με το τρίγωνο που γίνεται με την Αφροδίτη. Γενικά προσφέρεται αυτό το weekend για ό,τι θέλετε», συμπλήρωσε.

Η αστρολόγος ανανέωσε και το ραντεβού με τους τηλεθεατές του Stars System, αύριο (και κάθε Σάββατο) στις 13:00 στο Star, σημειώνοντας πως «η επόμενη εβδομάδα είναι υπερπαραγωγή όψεων».

«Είναι η πιο ωραία εβδομάδα της άνοιξης από πλευράς όψεων, οπότε νομίζω έτσι μια ολόκληρη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτές τις όψεις που έρχονται και έχουν να κάνουν με τον Δία, γιατί όταν μιλάμε για υπερπαραγωγή, μιλάμε πάντα για τον Δία. Έχουμε λοιπόν μια σειρά έτσι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, σπουδαίων και όψεων που μας δίνουν ευκαιρίες», κατέληξε.