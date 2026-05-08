Eurovision 2026: Κοζάκου και Καπουτζίδης για 10η χρονιά στον σχολιασμό

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

STAR.GR
Media
Δείτε όσα δήλωσαν η Μαρία Κοζάκου κι ο Γιώργος Καπουτζίδης στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα σχολιάσουν για 10η χρονιά τη Eurovision.
  • Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026.
  • Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2006 και έχει γίνει εμβληματική για το ελληνικό κοινό.
  • Θα μεταδώσουν ζωντανά τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό από την ΕΡΤ.
  • Το Star.gr θα καλύψει αποκλειστικά το γεγονός στη Βιέννη.

Η Μαρία Κοζάκου κι ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Με πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας του θεσμού και τη χαρακτηριστική τους χημεία, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποτελούν για το ελληνικό κοινό τη «φωνή» της Eurovision. Με χιούμορ, αμεσότητα και εύστοχες παρατηρήσεις, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Η σχέση τους με τον Διαγωνισμό ξεκινά από το 2006, όταν η Μαρία Κοζάκου ανέλαβε τη ραδιοφωνική μετάδοση και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον τηλεοπτικό σχολιασμό της Eurovision που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα. Η Μαρία Κοζάκου συνέχισε τις παρουσιάσεις για το ραδιόφωνο μέχρι το 2011 οπότε και έγινε η φωνή της τηλεοπτικής μετάδοσης. Από το 2013 που ένωσαν για πρώτη φορά τις φωνές και τις πένες τους, ανέλαβαν για εννέα διοργανώσεις τον από κοινού σχολιασμό, υπογράφοντας μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία των ελληνικών μεταδόσεων του θεσμού.

Ενημερωμένοι και απόλυτα «διαβασμένοι», με ξεχωριστά κείμενα και πληροφορίες για κάθε συμμετοχή και χώρα, αλλά και πάντα έτοιμοι να σχολιάσουν οτιδήποτε αναπάντεχο μπορεί να συμβεί live στη σκηνή της Eurovision, καταφέρνουν να συνδυάζουν την πληροφορία με την ψυχαγωγία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Η δέκατή τους συνάντηση τούς βρίσκει στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη, όπου η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνουν και φέτος ραντεβού με το κοινό της ΕΡΤ για την απευθείας μετάδοση των δύο Ημιτελικών, την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και του Μεγάλου Τελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026».

Περσινή ανάρτηση της Μαρίας Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη

To Star.gr θα βρίσκεται στη Βιέννη για να καλύψει με αποκλειστικό υλικό τα όσα συμβαίνουν στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

