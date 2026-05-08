«ΕΝ ΑΡΧΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ» με τη Ναταλία Δραγούμη, από τις 17 Μαΐου

Μια παράσταση που τιμά το λαϊκό αίσθημα και τη μουσική κληρονομιά

Πρώτη Δημοσίευση: 07.05.26, 16:30
Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση ξεκινά τον φετινό της κύκλο την Κυριακή 17 Μαϊου από το Φεστιβάλ EAPINEΣ unplugged BPAΔIEΣ ΣTH ΦPYNIXOY - ΘEATPO TEXNHΣ KAPOΛOY ΚΟΥΝ.

Αφιερωμένη στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού, από τις ρίζες του στη Σμύρνη και τον Πειραιά, η παράσταση ξυπνά μνήμες και θύμησες από μια αξέχαστη εποχή που σημαδεύει την κουλτούρα του λαού και του τόπου μας. Η πορεία του ρεμπέτικου ξεδιπλώνεται επί σκηνής και μας οδηγεί μέχρι τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, 

Αγαπημένες ερμηνείες και μια συγκινητική διαδρομή με την στεντόρεια φωνή του ερμηνευτή, Νίκου Γραίγου, την ξεχωριστή και σπάνια φωνή της Σωτηρίας Αγγέλου και την αφήγηση της σπουδαίας ηθοποιού, Ναταλίας Δραγούμη

εν αρχη ρεμπέτικο
 
Σκηνοθεσία: Ναταλία Δραγούμη
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Γραίγος 
Επιμέλεια ορχήστρας - Επιμέλεια προγράμματος: ο ξεχωριστός σολίστ του μπουζουκιού Πέτρος Καπέλλας.

Επί σκηνής συμμετέχουν οι μουσικοί: 
Ανδρέας Αμοσόβ 
Παντελής Θεολογίτης 
Βασίλης Παπαδημητρίου 
Πέτρος Καπέλλας. 
 
«ΕΝ ΑΡΧΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ»
Μια βραδιά που τιμά το λαϊκό αίσθημα και τη μουσική κληρονομιά.

Κυριακή 17 Μαϊου 
Φεστιβάλ EAPINEΣ unplugged BPAΔIEΣ ΣTH ΦPYNIXOY - ΘEATPO TEXNHΣ KAPOΛOY ΚΟΥΝ
Ώρα: 21:00
Είσοδος: 15 € 
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/n-graigos-n-dragoumi-en-arxi-rempetiko/ 
 

