ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη

Έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο Όμιλος ΣΚΑΪ για τη Σία Κοσιώνη, γνωστοποιώντας το τέλος της συνεργασίας τους έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια και ο σταθμός του Φαλήρου ολοκληρώνουν πλέον την κοινή τους πορεία, με την ανακοίνωση να έρχεται λίγο μετά τα όσα είπε η ίδια με συγκίνηση στον αέρα του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100.3, στην εκπομπή των Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου.

Στο επίσημο δελτίο Τύπου περιλαμβάνεται και δήλωση του ιδιοκτήτη του Ομίλου, Γιάννη Αλαφούζο, η οποία συνοδεύει τον αποχαιρετισμό της μακρόχρονης συνεργασίας.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».»

