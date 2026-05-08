Lexus TZ: Νέο ηλεκτρικό SUV με έξι θέσεις

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η Lexus παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ολοκαίνουργιο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων που επαναπροσδιορίζει την άνεση και την απόλαυση των μετακινήσεων.Ενσαρκώνοντας το νέο όραμα «Discover» της Lexus και τη δέσμευσή της στο «imitate no one», το TZ έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του «Driving Lounge», έναν αρμονικό συνδυασμό χαλαρωτικού εσωτερικού χώρου και δυναμικών επιδόσεων, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τον οδηγό.

Στο εσωτερικό του TZ κυριαρχεί μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα – ένα «driving lounge» που προσφέρει κορυφαία άνεση, ησυχία και πολυτελή χαρακτηριστικά, με βάση τις μοναδικές αρχές φιλοξενίας «Omotenashi» και δεξιοτεχνίας «Takumi» της Lexus. Πρόκειται για έναν χώρο όπου όλοι μπορούν να χαλαρώσουν, απολαμβάνοντας την ήσυχη και ποιοτική εμπειρία ταξιδιού που προσφέρει ένα BEV, χωρίς εξωτερικούς θορύβους.

Το TZ αξιοποιεί τη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene της Lexus, η οποία υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργιών του συστήματος πολυμέσων LexusConnect και εξασφαλίζει γρήγορη και διαισθητική εμπειρία χρήσης.Η κεντρική οθόνη multimedia 14 ιντσών συνεργάζεται με την οθόνη πολλαπλών πληροφοριών 12,3 ιντσών, επιτρέποντας την προβολή του πλήρους χάρτη πλοήγησης στον πίνακα οργάνων του οδηγού. Έτσι, οι οδηγίες γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πάρει το βλέμμα του από τον δρόμο – ένα βασικό στοιχείο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης του cockpit.Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες πληροφόρησης, πλοήγησης, ασφάλειας και άνεσης, οι οποίες προσφέρονται μέσω πακέτων συνδεδεμένων υπηρεσιών, διαθέσιμων με συνδρομή στην εφαρμογή LexusLink+.

Το TZ έχει συνολικό μήκος 5.100 mm και μεταξόνιο 3.050 mm, εξασφαλίζοντας άπλετο χώρο για ένα άνετο εσωτερικό έξι θέσεων και την τοποθέτηση μεγάλης μπαταρίας. Ενδεικτικά, το SUV Lexus RX έχει μήκος 4.890 mm και μεταξόνιο 2.850 mm.Το μεγάλο μεταξόνιο, ο σχεδιασμός της ανάρτησης και η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο εξασφαλίζουν επαρκή χώρο για την άνετη διαμόρφωση έξι καθισμάτων σε τρεις σειρές. Η δεύτερη σειρά διαθέτει ατομικά καθίσματα τύπου captain, ενώ η τρίτη σειρά προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια. Η απουσία ρεζερβουάρ καυσίμου επιτρέπει την τοποθέτηση των πίσω καθισμάτων χαμηλότερα, ώστε ακόμη και ψηλοί ενήλικες να μπορούν να κάθονται και να ταξιδεύουν με πλήρη άνεση. Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσβαση στις πίσω θέσεις, χάρη και στους διακόπτες αναδίπλωσης των εξωτερικών καθισμάτων της δεύτερης σειράς, στα σκαλοπάτια εισόδου και στις χειρολαβές.

Ο μικρότερος εμπρός πρόβολος συμβάλλει στην ευκολία χειρισμών και στην ισορροπημένη κατανομή βάρους του TZ, ενώ ο μεγαλύτερος πίσω πρόβολος προσφέρει περισσότερο χώρο φόρτωσης και ενισχύει τη συνολική σταθερότητα.Με την τρίτη σειρά καθισμάτων σε χρήση, υπάρχει χώρος για τη μεταφορά τεσσάρων βαλιτσών των 55 λίτρων ή δύο βαλιτσών των 92 λίτρων. Τα καθίσματα αναδιπλώνονται, δημιουργώντας χώρο για τη μεταφορά, για παράδειγμα, δύο ποδηλάτων ή μεγαλύτερων αντικειμένων.

DIRECT4 all-wheel drive
Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του TZ ενισχύονται από το σύστημα τετρακίνησης DIRECT4 της Lexus. Το σύστημα κατανέμει αυτόματα τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας γραμμική και άμεση επιτάχυνση, αλλά και υψηλά επίπεδα σταθερότητας και ακρίβειας στις στροφές.

Αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης
Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Lexus RZ SUV και στο νέο πολυτελές sedan ES που θα ακολουθήσει, διαθέτοντας όμως μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες στους εμπρός και πίσω άξονες (eAxles). Έτσι, το TZ προσφέρει επίπεδα ισχύος και επιδόσεων αντάξια ενός premium SUV έξι θέσεων.Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν αυξημένη ισχύ, ανάλογη με το μέγεθος και τις επιδόσεις του TZ: 167 kW / 227 DIN hp τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα. Κάθε eAxle προσφέρει ροπή 268,6 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση και γραμμική απόδοση.
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Το TZ χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, 95,8 kWh, που εξασφαλίζει εκτιμώμενη αυτονομία έως και 530 χλμ. (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μοντέλου).
Προσωρινές τεχνικές προδιαγραφές 
Τα παρακάτω στοιχεία απόδοσης και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν πρωτότυπο όχημα και παραμένουν προσωρινά, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ομολογκασιόν του μοντέλου.Συνολικό μήκος (mm) 5.100.Συνολικό πλάτος (mm) 1.990.Συνολικό ύψος (mm)1.705.Μεταξόνιο (mm) 3.050.Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA ελάχιστη-μέγιστη (l) 290 - 2017.Βάρος οχήματος (kg) 2.630.Ικανότητα ρυμούλκησης – με φρένο (kg) 1.500
Μετάδοση κίνησης    DIRECT4 all-wheel drive
Μέγιστη ισχύς συστήματος (kW / DIN hp)    300 / 407.8
Εμπρός ηλεκτροκινητήρας    Μέγιστη ισχύς (kW / DIN hp)   167 / 227.

Μέγιστη ροπή (Nm)    268.6
Πίσω ηλεκτροκινητήρας    Μέγιστη ισχύς (kW / DIN hp)    167 / 227
Μέγιστη ροπή (Nm)    268,6
Επιτάχυνση 0-100 km/h (δευτ.)    5,4
Χωρητικότητα μπαταρίας Toyota (kWh)    95,82
Χρόνος φόρτισης, 150 kW, 10-80% SoC (λεπτά)    περίπου 35
Αυτονομία (χλμ.) έως 530.
Φόρτιση μπαταρίας υψηλής απόδοσης 
Το TZ είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φορτιστή AC ισχύος 22 kW για οικιακή φόρτιση, ενώ η ταχεία φόρτιση DC 150 kW από 10% έως 80% αναμένεται να ολοκληρώνεται σε περίπου 35 λεπτά (φόρτιση DC τύπου CCS).
Στοχεύοντας σε ένα μέλλον χωρίς τροχαία ατυχήματα, η Lexus εξελίσσει συνεχώς έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή και πιο εύκολη. Το TZ εξοπλίζεται με την πιο πρόσφατη έκδοση του Lexus Safety System +, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ενεργητικής ασφάλειας και συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη.
Το Lexus TZ αποκαλύπτεται σήμερα, ενόψει της εμπορικής του διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

