Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια φέρνουν πάλι κρύο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει καλοκαιρινός καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 28-30 βαθμούς Κελσίου.
  • Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.
  • Σήμερα, Παρασκευή, η χώρα επηρεάζεται από αφρικανική σκόνη, με συννεφιά και τοπικές λασποβροχές.
  • Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου πριν την αλλαγή του καιρού.
  • Αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από τις 17-18 Μαΐου.

Πολλά σκαμπανεβάσματα φαίνεται πως θα έχει ο καιρός με τις συνθήκες να μεταβάλλονται συνεχώς και από το καλοκαίρι να πηγαίνουμε στο φθινόπωρο και αντίστροφα. Έτσι, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγος Κλέαρχο Μαρουσάκη σήμερα, Παρασκευή, η χώρα επηρεάζεται από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ θα επικρατήσει συννεφιά και αναμένονται τοπικές λασποβροχές. 

Το Σαββατοκύριακο όμως το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά, με αύξηση της θερμοκρασίας, καθαρό αέρα και ηλιοφάνεια. Συγκεκριμένα από το Σάββατο η σκόνη θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να «σκαρφαλώσει» πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. 

Από την Κυριακή έως την Τετάρτη θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα μας και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 

Ωστόσο, την Τετάρτη προβλέπεται νέα πτώση της θερμοκρασίας και άστατος καιρός, με βροχές και καταιγίδες, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κατέβουν από τα βόρεια Βαλκάνια.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούγλου σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube αναφέρει πως το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. 

Το Σάββατο ασθενείς βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι σε περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ωστόσο από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί πλήρως. 

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ στα νότια θα πλησιάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς, κυρίως στις πεδινές περιοχές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σύννεφα θα είναι ακόμη λιγότερα. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα φτάσει τους 32, 33 ή ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αλλαγή του καιρού αναμένεται από τις 17 έως τις 18 Μαΐου, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα

Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, συννεφιά και λασποβροχές θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 

Το φαινόμενο είναι μέτριας έντασης και περιορίζει την άνοδο του υδραργύρου, ο οποίος δε θα ξεπεράσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη διατηρείται κυρίως στα ανατολικά και νότια παράκτια τμήματα, όπου οι νεφώσεις και οι βροχές είναι λιγότερο έντονες.

Οι άνεμοι θα ενισχύσουν τη διασπορά της αφρικανικής σκόνης, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται νοτιάδες 7 έως 8 μποφόρ. 

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά και υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων λασποβροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, με θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς. 

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται συννεφιές με λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 20 βαθμούς.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στη Θεσσαλία. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι - βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

