Η CUPRA αποκαλύπτει το «The Chosen One», μία από τις πιο τολμηρές καμπάνιες της μέχρι σήμερα, με πρωταγωνιστή τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό ηθοποιό Tom Felton, γνωστό από τον ρόλο του ως Draco Malfoy στη διάσημη κινηματογραφική σειρά. Η καμπάνια βασίζεται σε μία δυνατή αφηγηματική ιδέα γύρω από το πεπρωμένο και την επιλογή, τοποθετώντας τον οδηγό στο επίκεντρο της εμπειρίας.



Αντλώντας έμπνευση από μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σειράς Harry Potter -τη σκηνή επιλογής ραβδιού στο Ollivanders στην ταινία Harry Potter and the Philosopher’s Stone, όπου δεν είναι ο μάγος αυτός που επιλέγει, αλλά εκείνος που επιλέγεται- η καμπάνια μεταφέρει αυτόν τον συμβολισμό στον κόσμο της οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι το τιμόνι που τελικά επιλέγει τον οδηγό του, μετατρέποντας μία γνώριμη κινηματογραφική αναφορά σε μία ιστορία σύνδεσης, ταυτότητας και αίσθησης του ανήκειν.



Στην “καρδιά” της καμπάνιας βρίσκεται ένα κινηματογραφικής αισθητικής hero film διάρκειας δύο λεπτών, στο οποίο ο Tom Felton εξερευνά διαφορετικές επιλογές αναζητώντας αυτό που του ταιριάζει πραγματικά, δοκιμάζοντας και απορρίπτοντας εναλλακτικές μέχρι να φτάσει σε μία καθοριστική στιγμή αναγνώρισης. Αυτή η στιγμή αποτυπώνει την κεντρική ιδέα της καμπάνιας: κάποιες φορές δεν είναι ο οδηγός αυτός που επιλέγει το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο εκείνο που επιλέγει τον οδηγό του.Επαναπροσδιορίζοντας αυτό το γνώριμο αφηγηματικό μοτίβο μέσα από μία σύγχρονη ματιά, η CUPRA δημιουργεί μία ιστορία που αγγίζει το κοινό μέσα από το συναίσθημα και τη συλλογική πολιτισμική μνήμη, χωρίς να βασίζεται σε άμεσες αναφορές.

Το «The Chosen One» σχεδιάστηκε ως μία range campaign που καλύπτει τα μοντέλα ICE και PHEV της CUPRA, ενοποιώντας ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας μέσα από μία ενιαία αφήγηση που αντικατοπτρίζει την προσέγγισή της στις επιδόσεις, τον σχεδιασμό και την οδηγική εμπειρία.

