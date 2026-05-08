H Nova τιμά την Ημέρα της Μητέρας με αγαπημένες ταινίες

Στις 8-18 Μαΐου στην πλατφόρμα ΕΟΝ, ταινίες που θα συγκινήσουν

08.05.26 , 10:00 H Nova τιμά την Ημέρα της Μητέρας με αγαπημένες ταινίες
Η Nova γιορτάζει την Ημέρα της Μητέρας, (10/5), τιμώντας τη Μητρότητα με ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε προβάλλοντας back-to-back τις ταινίες «Not a word» (13:15), «Ι’m still here» (15:00), «Ricki and the Flash» (17:15), «Shayda» (19:00), «What to Expect When You're Expecting» (21:00), «Toni» (22:50), «The End We Start From» (00:25). Παράλληλα, από τις 8-18 Μαΐου στην πλατφόρμα ΕΟΝ θα είναι διαθέσιμες ταινίες και σειρές με έμφαση στο ρόλο της Μητέρας («Μαμάδες στο παγκάκι», «All Her Fault», κ.α.). 

Οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στο Novalifε αγαπημένες ταινίες που θα καθηλώσουν και θα συγκινήσουν όπως:

Η δραματική ταινία «Not a Word» (2023, διάρκειας 80’) με τους Maren Eggert, Marko Mandic. Μια σοπράνο πηγαίνει με τον έφηβο γιο της σε ένα νησί ύστερα από ένα τραυματικό περιστατικό στο σχολείο. Καθώς η σιωπή βαθαίνει, καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες αλήθειες και να συνδεθεί μαζί του. 
 
Η αληθινή ιστορία και βραβευμένη σε Oscar ξενόγλωσσης ταινίας «I'm Still Here» («Είμαι Ακόμη Εδώ», 2024, διάρκειας 131’) με τους Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Στη Βραζιλία του '70, μια γυναίκα μάχεται το στρατιωτικό καθεστώς μετά την εξαφάνιση του άντρα της. Ο αγώνας της γίνεται η συγκλονιστική φωνή ενός ολόκληρου έθνους.

Η δραματική κομεντί «Ricki and the Flash» («Η Ρίκι και η Ροκ», 2015, 97’) με τους Meryl Streep, Kevin Kline. Ο χωρισμός της κόρης της θα γίνει η αφορμή για τη Ρίκι, μία γυναίκα που άφησε τον σύζυγο και τα τρία παιδιά της για να ακολουθήσει το όνειρό της, να επιστρέψει και να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. 
 
Η δραματική ταινία «Shayda» (2023, διάρκειας 117’) με τους Leah Purcell, Zar Amir Ebrahimi. Μια νεαρή Ιρανο-Αυστραλή μητέρα αγωνίζεται να ξανακερδίσει την ελευθερία και το παιδί της αντιμετωπίζοντας την κουλτούρα, την πίστη και το σθένος που χρειάζεται για να ακολουθήσει την καρδιά της. 
Η ρομαντική κομεντί «What to Expect When You're Expecting» («Τι να Περιμένεις Όταν Είσαι Έγκυος», 2012, διάρκειας 110’) με τους Cameron Diaz, Dennis Quaid. Πέντε ζευγάρια αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την επικείμενη άφιξη ενός... μωρού. Οι προκλήσεις, οι δυσκολίες αλλά και οι χαρές της εγκυμοσύνης φέρνουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους. 
 
Η δραματική κομεντί «Toni» (2023, διάρκειας 96’) με τους Benoit Giros, Camille Cottin. Μια πρώην τραγουδίστρια και μητέρα πέντε παιδιών φτάνει σε σταυροδρόμι καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά ετοιμάζονται να φύγουν. Μέσα στο χάος, προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της και τα χαμένα της όνειρα. 

Το δραματικό θρίλερ «The End We Start from» («Ένα Τέλος και μια Αρχή», 2023, διάρκειας 97’) με τους Mark Strong, Benedict Cumberbatch. Καθώς οι καταστροφικές πλημμύρες πνίγουν το Λονδίνο, μια νέα μητέρα παλεύει να σώσει το παιδί της διασχίζοντας διαλυμένες κοινότητες, εύθραυστη ελπίδα, και το ένστικτο επιβίωσης. 

Απόλαυσε το αφιέρωμα για την Γιορτή της Μητέρας στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

