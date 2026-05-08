Έντονη κινητικότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο τηλεοπτικό τοπίο, με συζητήσεις, μεταγραφές, ανανεώσεις και σενάρια να βρίσκονται καθημερινά στο προσκήνιο. Μέσα από το Breakfast@Star, ο Αλέξης Μίχας μετέφερε το παρασκήνιο των επόμενων κινήσεων των καναλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ΑΝΤ1 και στα πρόσωπα που θα καθορίσουν την επόμενη σεζόν.

Ζέτα Μακρυπούλια: Κλειδώνει για ΑΝΤ1 και «Rouk Zouk»

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία παραμένει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το κανάλι ετοιμάζεται για κρίσιμη σύσκεψη σχετικά με το μέλλον του «Rouk Zouk», με όλα τα ενδεχόμενα να δείχνουν πως το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι θα πάρει το «πράσινο φως» και για δέκατη σεζόν.

Ο Αλέξης Μίχας αποκάλυψε πως και η ίδια η παρουσιάστρια επιθυμεί τη συνέχιση του project, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού, καθώς διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί και η εκπομπή «Moments», με νέα επεισόδια.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, το «Rouk Zouk» παρουσιάζει ανοδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διάθεση του σταθμού να διατηρήσει ένα ήδη επιτυχημένο και «χτισμένο» τηλεοπτικό προϊόν.

Αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως έρχονται και στο «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Παναγιώτης Στάθης αναμένεται να συνεχίσει στα ηνία της εκπομπής, ωστόσο ο ΑΝΤ1 εξετάζει αλλαγές προκειμένου να ενισχύσει το αποτέλεσμα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ακούγονται για πιθανή προσθήκη βρίσκεται και η Μαριάννα Γεωργαντή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Οι συζητήσεις για ανανέωση του περιεχομένου και της δομής της εκπομπής συνεχίζονται, καθώς το κανάλι αναζητά νέα δυναμική στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Open: Οι επόμενες κινήσεις για Μαλέσκου, Παπίλα και Κωνσταντάρα

Στο Open, η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται πως θα παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού, αλλά με διαφορετικό πρότζεκτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα συνεχίσει την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος επίσης παραμένει στο Open και ήδη συζητά νέα τηλεοπτικά σχέδια.

Θετικά είναι τα μηνύματα και για την Ελίνα Παπίλα, η οποία φαίνεται πως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους του καναλιού. Η πρόθεση του σταθμού είναι να αξιοποιηθεί τηλεοπτικά και την επόμενη χρονιά.

Το τηλεοπτικό μέλλον της Δανάης Μπάρκα

Όσον αφορά τη Δανάη Μπάρκα, τα σενάρια για μετακίνηση στη δημόσια τηλεόραση απομακρύνονται. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Μίχας, μπορεί να υπήρξε ως σκέψη, ωστόσο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική προσέγγιση.

Αντίθετα, αυξάνονται οι πιθανότητες να τη δούμε σε κάποιο μαγνητοσκοπημένο project, με το όνομά της να έχει ήδη συνδεθεί με το «Celebrity Game Night».

Το Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1 και το σενάριο Φερεντίνου – Καραβάτου

Στον ΑΝΤ1, όλα δείχνουν πως η Κατερίνα Καραβάτου θα συνεχίσει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, η εκπομπή αναμένεται να περάσει από αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην ομάδα των συνεργατών.

Την ίδια στιγμή, παραμένει στο προσκήνιο το σενάριο τηλεοπτικής συνύπαρξης με τον Χρήστο Φερεντίνο, με αρκετούς να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα «ταιριαστό δίδυμο», ειδικά μετά τη χημεία που ανέπτυξαν στο ραδιόφωνο.

Ο Αλέξης Μίχας, πάντως, ξεκαθάρισε πως ο παρουσιαστής εξακολουθεί να ανήκει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε μετακίνηση.

Σενάρια και για τη Σία Κοσιώνη

Τέλος, τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και για πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Ο Αλέξης Μίχας δε θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, σημειώνοντας πως δεν σχολιάζει ζητήματα που αφορούν τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται.

