Κρίσιμη συνάντηση στον ΑΝΤ1 για παρουσιάστρια: Οι τελικές αποφάσεις

«Φουντώνει» ο πόλεμος των καναλιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 14:14 ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
08.05.26 , 14:06 Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο
08.05.26 , 14:01 Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
08.05.26 , 14:01 Σία Κοσιώνη: «Θα τα πούμε αύριο» - Μάζεψε τα πράγματά της από τον ΣΚΑΪ
08.05.26 , 14:00 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ» με τη Ναταλία Δραγούμη, από τις 17 Μαΐου
08.05.26 , 13:46 Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
08.05.26 , 13:23 Λένα Ζευγαρά: Έτσι αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια τα... απρόοπτα
08.05.26 , 13:22 Το ήξερες ότι το τσάι βοηθάει και στο αδυνάτισμα;
08.05.26 , 13:19 Η εβδομάδα της τύχης: Τι προβλέπει η Άση Μπήλιου στο Stars System
08.05.26 , 12:58 Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
08.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Ωραίο Παρασκευο- Σαββατοκύριακο για επαφές & εξόδους»
08.05.26 , 12:46 Κρήτη: «Και χίλιες σφαίρες να είχα θα του τις έπαιζα»
08.05.26 , 12:42 Οι Atmosphere στο Floyd Live Music Venue στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 12:41 Γερμανία: Κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα - Συναγερμός στις αρχές
08.05.26 , 12:40 Συνταγή για μπρουσκέτες από τη Μενεξιά - Το απόλυτο σνακ για την παρέα σου!
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στον ΑΝΤ1 και το «Rouk Zouk», με πιθανή ανανέωση για δέκατη σεζόν.
  • Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο «Καλημέρα Ελλάδα», με πιθανές προσθήκες προσώπων όπως η Μαριάννα Γεωργαντή.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου θα παραμείνει στο Open με νέο πρότζεκτ, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξετάζει νέα σχέδια.
  • Αυξάνονται οι πιθανότητες για τη Δανάη Μπάρκα να συμμετάσχει σε μαγνητοσκοπημένο project.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου θα συνεχίσει το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1, με αλλαγές στην εκπομπή και πιθανή συνεργασία με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Έντονη κινητικότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο τηλεοπτικό τοπίο, με συζητήσεις, μεταγραφές, ανανεώσεις και σενάρια να βρίσκονται καθημερινά στο προσκήνιο. Μέσα από το Breakfast@Star, ο Αλέξης Μίχας μετέφερε το παρασκήνιο των επόμενων κινήσεων των καναλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ΑΝΤ1 και στα πρόσωπα που θα καθορίσουν την επόμενη σεζόν.

Ζέτα Μακρυπούλια: Κλειδώνει για ΑΝΤ1 και «Rouk Zouk»

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία παραμένει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το κανάλι ετοιμάζεται για κρίσιμη σύσκεψη σχετικά με το μέλλον του «Rouk Zouk», με όλα τα ενδεχόμενα να δείχνουν πως το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι θα πάρει το «πράσινο φως» και για δέκατη σεζόν.

Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»

Ο Αλέξης Μίχας αποκάλυψε πως και η ίδια η παρουσιάστρια επιθυμεί τη συνέχιση του project, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού, καθώς διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί και η εκπομπή «Moments», με νέα επεισόδια.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, το «Rouk Zouk» παρουσιάζει ανοδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διάθεση του σταθμού να διατηρήσει ένα ήδη επιτυχημένο και «χτισμένο» τηλεοπτικό προϊόν.

Αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως έρχονται και στο «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Παναγιώτης Στάθης αναμένεται να συνεχίσει στα ηνία της εκπομπής, ωστόσο ο ΑΝΤ1 εξετάζει αλλαγές προκειμένου να ενισχύσει το αποτέλεσμα.

Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ακούγονται για πιθανή προσθήκη βρίσκεται και η Μαριάννα Γεωργαντή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Οι συζητήσεις για ανανέωση του περιεχομένου και της δομής της εκπομπής συνεχίζονται, καθώς το κανάλι αναζητά νέα δυναμική στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Open: Οι επόμενες κινήσεις για Μαλέσκου, Παπίλα και Κωνσταντάρα

Στο Open, η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται πως θα παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού, αλλά με διαφορετικό πρότζεκτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα συνεχίσει την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος επίσης παραμένει στο Open και ήδη συζητά νέα τηλεοπτικά σχέδια.

Κωνσταντάρας για Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου»

Θετικά είναι τα μηνύματα και για την Ελίνα Παπίλα, η οποία φαίνεται πως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους του καναλιού. Η πρόθεση του σταθμού είναι να αξιοποιηθεί τηλεοπτικά και την επόμενη χρονιά.

Το τηλεοπτικό μέλλον της Δανάης Μπάρκα

Όσον αφορά τη Δανάη Μπάρκα, τα σενάρια για μετακίνηση στη δημόσια τηλεόραση απομακρύνονται. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Μίχας, μπορεί να υπήρξε ως σκέψη, ωστόσο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική προσέγγιση.

Δανάη Μπάρκα: «Παναγιά μου, ας με χωρίσει»

Αντίθετα, αυξάνονται οι πιθανότητες να τη δούμε σε κάποιο μαγνητοσκοπημένο project, με το όνομά της να έχει ήδη συνδεθεί με το «Celebrity Game Night».

Το Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1 και το σενάριο Φερεντίνου – Καραβάτου

Στον ΑΝΤ1, όλα δείχνουν πως η Κατερίνα Καραβάτου θα συνεχίσει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, η εκπομπή αναμένεται να περάσει από αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην ομάδα των συνεργατών.

Αθηνά Αφαλίδου: «Η συνεργασία μου με την Καραβάτου είναι εκπληκτική»

Την ίδια στιγμή, παραμένει στο προσκήνιο το σενάριο τηλεοπτικής συνύπαρξης με τον Χρήστο Φερεντίνο, με αρκετούς να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα «ταιριαστό δίδυμο», ειδικά μετά τη χημεία που ανέπτυξαν στο ραδιόφωνο.

Ανδρικοπούλου: Οι αλλαγές στο OPEN και η επόμενη μέρα για Τσουρό, Φερεντίνο

Ο Αλέξης Μίχας, πάντως, ξεκαθάρισε πως ο παρουσιαστής εξακολουθεί να ανήκει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε μετακίνηση.

Σενάρια και για τη Σία Κοσιώνη

Τέλος, τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και για πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ

Ο Αλέξης Μίχας δε θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, σημειώνοντας πως δεν σχολιάζει ζητήματα που αφορούν τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΣ
 |
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top