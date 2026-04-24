Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»

Τη Ζέτα Μακρυπούλια συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Γιώργος Βιολέντης, αμέσως μετά την πρεμιέρα της παράστασης Τζένη Τζένη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά, για τον Νίκο, για όλη την ομάδα, για αυτόν τον κόσμο στον οποίο με έβαλε και εμένα μέσα. Και φυσικά χάρηκα πάρα πολύ το χειροκρότημα και σήμερα και χθες. Γιατί και χθες που κάναμε γενική ήρθαν πάρα πολλοί δικοί μας άνθρωποι και άρεσε πάρα πολύ η παράσταση», είπε η ηθοποιός και παρουσιάστρια για την αγάπη του κόσμου που δέχτηκε για την παράσταση.

Τι της είπαν οι δικοί της άνθρωποι; Τι ήταν αυτό που τους συγκίνησε; «Μου είπαν πάρα πολύ ωραία λόγια. Έχει πολύ συγκινητικές στιγμές η παράσταση αυτή. Εντάξει, είναι λίγο πειραγμένο το έργο. Δεν είναι ακριβώς η ταινία. Είναι η ταινία, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Σαν να τη βλέπεις από μακριά, σαν να ρίχνεις μια ματιά στο παρελθόν. Και χαίρομαι που το εισέπραξαν όλοι αυτό και την όλη ατμόσφαιρα και τους άρεσε πολύ», απάντησε.

«Τώρα τι να περιμένετε; Η παράσταση αυτή να κυλήσει, να πάει καλά, να τελειώσει, να έρθει το καλοκαίρι, να κάνουμε διακοπές», σχολίασε σε σχέση με τα επαγγελματικά της. «Τα τηλεοπτικά με απασχολούν. Συζητήσεις όμως που να έχω κι απαντήσεις δεν έχω. Έχω κάνει κάποιες. Σε λιγάκι, σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα μάθουμε τα νέα όλοι», πρόσθεσε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Κλείνοντας, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δε θέλησε να απαντήσει στα σχόλια της Μαρίας Ιωαννίδου για την ίδια, λέγοντας: «Να μου επιτρέψετε να πάω λίγο μέσα γιατί έχουν έρθει φίλοι να με δουν… σας ευχαριστώ πολύ». Θυμίζουμε ότι ηθοποιός και χορεύτρια εξέφρασε σε τηλεοπτική της συνέντευξη το παράπονό της για την εκπομπή Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια για το γεγονός ότι δεν την έχουν καλέσει. «Ε, φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια! Είναι γελοίο δηλαδή… Έχω τα περισσότερα χρόνια… άλλωστε σαράντα πέντε και… χρόνια!».

