Το φεστιβάλ επιτραπέζιων στον Βόλο, είναι γεγονός!

24.04.26 , 10:37 Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
24.04.26 , 10:20 Κρήτη: Ο δράστης, ανήσυχος, μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- Βίντεο
24.04.26 , 10:17 Δωρεάν, η παράσταση «Πάμε γι’ άλλα» στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος
24.04.26 , 10:10 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
24.04.26 , 10:05 Citroën Racing: Αποκαλύπτει το αυτοκίνητό της GEN4 Formula E
24.04.26 , 10:00
24.04.26 , 09:52 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές
24.04.26 , 09:48 Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»
24.04.26 , 09:44 Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του
24.04.26 , 09:31 Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
24.04.26 , 09:13 StarLight - Χριστίνα Παρασκευοπούλου: «Η τέχνη γίνεται για να μοιράζεται»
24.04.26 , 09:05 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση
24.04.26 , 09:03 Πηνελόπη Δέλτα: Η ημέρα που αποφάσισε να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο
24.04.26 , 08:45 Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
24.04.26 , 07:33 Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι - Ταρακουνήθηκε όλη η Κρήτη
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
Δωρεάν, η παράσταση «Πάμε γι’ άλλα» στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
VOLOS GRAILFEST 2026
Το Volos GrailFest 2026 είναι γεγονός! Μια μεγάλη γιορτή διοργανώνεται από το σύλλογο επιτραπέζιων Game-A-Lot Guild στις 16 & 17 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, με σκοπό να βάλει την πόλη στο χάρτη των μεγάλων φεστιβάλ επιτραπέζιων, φαντασίας, στρατηγικής και της κουλτούρας γύρω από αυτά. 

Για τις δύο αυτές μέρες στο χώρο θα στηθούν κάθε είδους εικονικές μάχες και διεκδικήσεις, καθώς στα τραπέζια μας θα μπορεί κανείς να βρει:
-Dungeons & Dragons και άλλα παιχνίδια ρόλων, για αρχάριους αλλά και γνώστες που είναι έτοιμοι να φέρουν σε πέρας ένα νέο quest.

volos grail fest 2026

Η συμμετοχή του κόσμου, αναμένεται μεγάλη

-Τουρνουά με 5 διαφορετικά επιτραπέζια, Carcassonne, Azul, Splendor, Cascadia & Faraway για 5 διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης και διεκδίκησης της νίκης.

-Τουρνουά Catan, όπου στρατηγική, διαπραγματεύσεις και σωστές κινήσεις θα κρίνουν το ποιός θα κυριαρχήσει στο νησί.

-Τουρνουά Ticket to Ride, στο οποίο χτίζοντας τις διαδρομές τρένων φτάνεις στον προορισμό της νίκης. 

-Kids Corner, με επιτραπέζια αλλά και παιχνίδια ρόλων για παιδιά

-Ελεύθερα τραπέζια με επιτραπέζια όπου θα μπορεί κανείς να μάθει ένα νέο επιτραπέζιο ή να έρθει για να παίξει με την παρέα του.

-Εργαστήρια για δημιουργία χαρακτήρα για το Dungeons & Dragons αλλά και για ζωγραφική μινιατούρας.

-Τουρνουά Warhammer 40k, όπου φανταστικοί στρατοί από καλοβαμμένες μινιατούρες θα αναμετρηθούν για να επικρατήσει ο ισχυρότερος.

-Τουρνουά A Song of Ice and Fire, το παιχνίδι στρατηγικής που μας πάει πίσω στον κόσμο του Game of Thrones.

-Έκθεση μινιατούρας και διοράματος με εκπληκτικές δημιουργίες.

Οι νικητές σε όλα τα τουρνουά θα λάβουν έπαθλα, ενώ δωράκια θα υπάρχουν για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά!

volos glail fest 2026

Η "καρδιά" των επιτραπέζιων, τον Μάιο θα χτυπάει στον Βόλο

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι δωρεάν, ωστόσο υπάρχει κόστος συμμετοχής για τα τουρνουά. Οι φόρμες συμμετοχής με τις σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://linktr.ee/volosgrailfest

Επιπλέον, μια πληθώρα καλλιτεχνών θα βρίσκονται στο χώρο εκθέτοντας τα έργα τους, ενώ πολλά καταστήματα σχετικά με το επιτραπέζιο, τη φαντασία και την pop κουλτούρα θα βρεθούν εκεί για να πουλήσουν την πραμάτεια τους.

Ένα φεστιβάλ για όλους αυτούς, μικρούς και μεγάλους, που θέλουν να παίξουν, να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν νέα hobby και ανθρώπους ή απλά να περιπλανηθούν ψωνίζοντας! 

Μια νέα εμπειρία διασκέδασης και κοινωνικοποίησης έρχεται στην πόλη του Βόλου.

Στοιχεία επικοινωνίας στα social media του φεστιβάλ Volos GrailFest και του συλλόγου Game-A-Lot αλλά και μέσω του game-a-lot-guild.gr
 

