Πόσο έτοιμοι είστε για τους Limp Bizkit στο Release Athens 2026;

Η πρώτη εμφάνισή των Αμερικανών στην Ελλάδα θα είναι ιστορική!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 16:25 Φωτιά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Καίγεται δάσος - Μήνυμα 112
08.06.26 , 16:01 Πρέβεζα: 9χρονος Με Αυτισμό Επέστρεψε Σπίτι Κακοποιημένος
08.06.26 , 16:00 Travel looks: Οι εμφανίσεις που επιλέγω για τα καλοκαιρινά μου ταξίδια
08.06.26 , 15:59 Αθωώθηκε μητέρα που μπήκε φυλακή για τον θάνατο του βρέφους της
08.06.26 , 15:59 Λάμψη και στιλ σε launch event στην Κηφισιά - Ποιοι έδωσαν το «παρών»;
08.06.26 , 15:56 Soula Glamorous: Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα
08.06.26 , 15:42 Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
08.06.26 , 15:32 Μεταπτυχιακό για «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» στο ΕΚΠΑ
08.06.26 , 15:30 Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
08.06.26 , 15:13 Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
08.06.26 , 15:05 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους
08.06.26 , 14:50 Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας: Πέθανε ο Γιάννης Δράζος
08.06.26 , 14:48 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ήμουν χάλια, για νοσοκομείο - Δεν ήθελα τη ζωή μου»
08.06.26 , 14:44 Σοφία Μητσοτάκη: Γενέθλια κάνοντας wake surf - Οι ευχές των γονιών της
08.06.26 , 14:43 Σύλληψη καταζητούμενου στο Αίγιο: «Ψάχνουμε τον Αντώνη με το τατουάζ»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Κηδεία Γιώργου Σουφλιά: Συντετριμμένες η σύζυγος και οι κόρες του
Soula Glamorous: Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Οι Limp Bizkit κρατούν ψηλά τη σημαία του Nu Metal, από το 1994 όταν και ιδρύθηκαν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Limp Bizkit, οι Αμερικανοί γίγαντες του nu-metal ξεκίνησαν ιδανικά την καλοκαιρινή περιοδεία τους και την 15η Ιουνίου το Release Athens τους υποδέχεται επιτέλους στην Πλατεία Νερού

limp

Η αρχή έγινε στην Κρακοβία στις 3/6 και αμέσως μετά στα γερμανικά φεστιβάλ Rock am Ring και Rock im Park, με παραπάνω από 150 χιλιάδες να παρακολουθούν τα headline set τους.

Ο frontman Fred Durst ήταν, όπως αναμενόταν, σε μόνιμο… party mood με τον κιθαρίστα Wes Borland στο πλάι του να παρουσιάζει τη νέα αμφίεσή του!

Η setlist προφανώς είναι γεμάτη από τα τεράστια hit τους, ο λόγος δηλαδή που θα γεμίσει από fans η  Πλατεία Νερού: “My Generation“, “Break Stuff“, “My Way“, “Rollin’ (Air Raid Vehicle)“, “Take A Look Around“, “Behind Blue Eyes” (The Who cover), “Nookie”, “Full Nelson”!

Σειρά έχουν τα Rock For People στην Πράγα και το περίφημο Download Festival στην Αγγλία και αμέσως μετά, Πλατεία Νερού!
So come and get it!

Πρόλαβε το εισιτήριό σου εδώ, καθώς το sold-out πλησιάζει!

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες τρεις ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση. Kαι οι τρεις ισχύουν έως και το μεσημέρι της Δευτέρας 15/6

ΤΡΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού)  + Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) 185€  (κέρδος 40 ευρώ)

ΔΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού) 115€ (κέρδος 30€)

ΔΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) 140€ (κέρδος 25€)
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LIMP BIZKIT
 |
ATHENS RELEASE 2026
 |
ATHENS RELEASE
 |
NU METAL
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top