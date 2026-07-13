Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Από τα διδάγματα του παρελθόντος στις προκλήσεις του σήμερα», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 17.00-19.00 (Διεύθυνση: Τζαβέλλα 106, Πειραιάς).

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να αποτελούν κοινωνικές προκλήσεις, η κατανόηση του παρελθόντος και η ενεργός συμμετοχή στο παρόν συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν χώρο ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου για τις ρίζες, τις σύγχρονες εκφάνσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης του ρατσισμού. Μέσα από δύο παράλληλες θεματικές συζητήσεις, τα συμμετέχοντα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να αναδείξουν προκλήσεις και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της συμμετοχής.

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής και πρακτικών προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού αλλά και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο παράλληλες θεματικές συζητήσεις σε ομάδες:

• Από το παρελθόν στο παρόν: Πώς μπορεί η γνώση του παρελθόντος να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα; Ποιες συνδέσεις μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα στις ιστορικές εμπειρίες αποκλεισμού και στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις;

• Με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς μπορούν οι πολίτες, οι νέοι και οι νέες, οι οργανώσεις και οι τοπικές κοινότητες να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσισμού; Ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή;

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

• Στελέχη εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων,

• Εκπροσώπους φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

• Άτομα που εργάζονται με νέους/ες,

• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

• Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την ισότητα και την συμπερίληψη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή εδώ.

Με το τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο communication@kmop.org.

