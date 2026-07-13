Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Tα διδάγματα και οι προκλήσεις

Ένας χώρος ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με δωρεάν συμμετοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.07.26 , 19:01 Κυπριακό: Ειδικό εκπρόσωπο όρισε η ΕΕ – Νέο σχέδιο ετοιμάζει ο ΟΗΕ
13.07.26 , 18:32 Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
13.07.26 , 18:26 Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη
13.07.26 , 18:20 Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
13.07.26 , 17:53 Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
13.07.26 , 17:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
13.07.26 , 17:30 Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Tα διδάγματα και οι προκλήσεις
13.07.26 , 17:22 Στην υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά ο Μητσοτάκης
13.07.26 , 17:20 Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
13.07.26 , 17:08 Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet
13.07.26 , 16:51 Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ
13.07.26 , 16:50 Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
13.07.26 , 16:44 Οι συστάσεις των ειδικών για την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο
13.07.26 , 16:00 Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα
13.07.26 , 15:59 Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια
Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Τα «έσπασε» στο πριβέ γλέντι του Αντώνη Πιτταρά στη Νάξο!
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Η αντιμετώπιση του ρατσισμού
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Από τα διδάγματα του παρελθόντος στις προκλήσεις του σήμερα», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 17.00-19.00  (Διεύθυνση: Τζαβέλλα 106, Πειραιάς). 

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να αποτελούν κοινωνικές προκλήσεις, η κατανόηση του παρελθόντος και η ενεργός συμμετοχή στο παρόν συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν χώρο ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου για τις ρίζες, τις σύγχρονες εκφάνσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης του ρατσισμού. Μέσα από δύο παράλληλες θεματικές συζητήσεις, τα συμμετέχοντα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να αναδείξουν προκλήσεις και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της συμμετοχής. 

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής και πρακτικών προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού αλλά και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο παράλληλες θεματικές συζητήσεις σε ομάδες:

•    Από το παρελθόν στο παρόν: Πώς μπορεί η γνώση του παρελθόντος να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα; Ποιες συνδέσεις μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα στις ιστορικές εμπειρίες αποκλεισμού και στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις;
•    Με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς μπορούν οι πολίτες, οι νέοι και οι νέες, οι οργανώσεις και οι τοπικές κοινότητες να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσισμού; Ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή;

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

agenda

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

•    Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
•    Στελέχη εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, 
•    Εκπροσώπους φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 
•    Άτομα που εργάζονται με νέους/ες,
•    Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
•    Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την ισότητα και την συμπερίληψη. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή εδώ.

Με το τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο communication@kmop.org.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 |
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
 |
ΔΩΡΕΑΝ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 |
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 |
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Helloween Athens Release 2026
Εξοδος
Athens Release: Οι Helloween στην Πλατεία Νερού - Το καλό νίκησε ξανά
Titanic: An Immersive Voyage - Ο Τιτανικός Στο Γουδί
Εξοδος
Titanic: An Immersive Voyage - Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί
9ο SFN Loutraki Animation Festival
Εξοδος
Το 9ο SFN Loutraki Animation Festival με δωρεάν είσοδο, Κυριακή 12 Ιουλίου
Τα Καλογεράκια Κήπος Μεγάρου
Εξοδος
Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου την Τετάρτη 15 Ιουλίου
Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία
Εξοδος
Πάμε θέατρο; 5 παραστάσεις που κάνουν καλοκαιρινή περιοδεία
Συνέντευξη Ledisi
Εξοδος
Ledisi: «Μέσα από τη φωνή μου αφηγούμαι ιστορίες»
Release Athens: Από Τους Παιδί Τραύμα & Pan Pan Στον Παυλίδη
Εξοδος
Release Athens: Από το Παιδί Τραύμα και τον Pan Pan στον Παύλο Παυλίδη
Release Athens: Garbage Και Moby Με Νοσταλγία & Clubbing
Εξοδος
Release Athens: Garbage και Moby με νοσταλγία και πολύ clubbing!
Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη
Εξοδος
Οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top