Οι συστάσεις των ειδικών για την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο

Τι προτείνουν για τις ηλικίες από 0 ως 18 ετών

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Συστάσεις Ειδικών Για Την Πρόσβαση Των Παιδιών Στο Διαδίκτυο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μηδέν οθόνες έως 2 ετών και περιορισμένη πρόσβαση στα social media έως 13 ετών, με σταδιακή αύξηση πρόσβασης υπό προϋποθέσεις.
  • Οι γονείς πρέπει να προτεραιοποιούν τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις και να είναι προσεκτικοί στη χρήση ψηφιακών συσκευών.
  • Από 3 έως 12 ετών, η χρήση διαδικτυακών συσκευών πρέπει να είναι εποπτευόμενη και κατάλληλη για την ηλικία.
  • Οι έφηβοι 13-18 ετών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο σε ασφαλή και κατάλληλα για την ηλικία μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι γονείς και οι φροντιστές πρέπει να συνεχίζουν τις συζητήσεις με τους ανηλίκους σχετικά με τις διαδικτυακές τους εμπειρίες.

Μηδέν οθόνες ως τα 2, περιορισμένη πρόσβαση στα social media και τις συναφείς ιστοσελίδες ως τα 13 και έκτοτε σταδιακή αύξηση πρόσβασης υπό προϋποθέσεις. Οι εταιρείες των κοινωνικών δικτύων πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα παιδιά της Ευρώπης.  

Παρουσιάστηκε σήμερα το πόρισμα των ειδικών για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο που είχε συγκροτήσει η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Τώρα θα μελετήσουμε την έκθεση με τους Επιτρόπους και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένη πρόταση για όλη την Ευρώπη τον Σεπτέμβρη» είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επιβεβαιώνοντας ότι θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις κατά την καταστατική της ομιλία State of the Union τον Σεπτέμβριο στο Στρασβούργο.

Με βάση την έρευνά τους, καταλήγουν στις εξής συστάσεις:

0 έως 2 ετών

Αποφύγετε τις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης+

Η αποφυγή εκτεταμένης έκθεσης σε οθόνες κατά την πρώιμη παιδική ηλικία δεν σημαίνει πλήρη απαγόρευση. Αντίθετα, αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών όσον αφορά την προσκόλληση, την αισθητηριακή ανάπτυξη και την πρώιμη απόκτηση γλώσσας. Οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο και να είναι προσεκτικοί στη δική τους χρήση ψηφιακών συσκευών για να προσφέρουν ένα θετικό πρότυπο και να αποφεύγουν την «τεχνοδιάδραση». Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρόληψη διαταραχών στη νευροβιολογική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, στον σχηματισμό συναισθηματικού προσκόλλησης και σε σωματικά προβλήματα (για παράδειγμα, που επηρεάζουν την όραση).

3 έως 12 ετών

Εποπτευόμενη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσκευών κατάλληλων για την ηλικία.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά η μη επιβλεπόμενη χρήση συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν τις εγκαταστάσεις για εποπτευόμενη και περιορισμένη χρήση συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας την ψηφιακή και μιντιακή παιδεία, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα και τον κριτικό στοχασμό σχετικά με τους κινδύνους. Οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να επιβλέπουν και να υποστηρίζουν σταδιακά την ψηφιακή αυτονομία με κατάλληλα για την ηλικία μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης να έχουν τακτικές συζητήσεις με τα παιδιά σχετικά με τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων των ανηλίκων. Τόσο οι φροντιστές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός σύνδεσης.

13 έως 18 ετών

Εξελίσσοντας την αυτόνομη χρήση των κατάλληλων για την ηλικία μέσων κοινωνικής δικτύωσης+

Από 13 έως 18 ετών, οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο σε κατάλληλα για την ηλικία και «ασφαλή από προεπιλογή» μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν εισαγάγει ενεργά βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας (για παράδειγμα, όρια σε συστήματα άπειρης κύλισης και συστάσεων). Μέχρι να αναπτυχθούν αυτά τα «ασφαλή από προεπιλογή» μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, ο ατομικός γονικός έλεγχος και η εποπτεία, κατάλληλα για την ηλικία, παραμένουν απαραίτητες. Θα μπορούσαν να εξεταστούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα από τις ρυθμιστικές αρχές. Καθώς οι έφηβοι άνω των 16 ετών κινούνται προς μεγαλύτερη «ψηφιακή αυτονομία», οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο παραμένουν. Ως εκ τούτου, οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να συνεχίσουν τις συζητήσεις με τους ανηλίκους σχετικά με τις διαδικτυακές τους εμπειρίες. Οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και συστήματα υποβολής καταγγελιών, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από δίκτυα υποστήριξης από ομοτίμους που προωθούν την υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο πεδίο εφαρμογής της έκθεσης, οι όροι «μέσα κοινωνικής δικτύωσης+» και «μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες» χρησιμοποιούνται για να ορίσουν ευρέως τις υπηρεσίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε ανηλίκους και περιέχουν χαρακτηριστικά ακατάλληλα για την ηλικία ή/και επικίνδυνα (για παράδειγμα, εθιστικά και επιβλαβή χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η άπειρη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι αλγόριθμοι προτάσεων και οι μόνιμες ειδοποιήσεις) ή/και περιεχόμενο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνουν διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμεύουν ως μεσάζοντες περιεχομένου από τρίτους, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα καταστήματα εφαρμογών. Περιλαμβάνονται επίσης συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανάπτυξη των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης, των βιντεοπαιχνιδιών που εκθέτουν τα παιδιά σε επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ή επικίνδυνες επαφές και των πλατφορμών κοινής χρήσης βίντεο που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανηλίκους ακατάλληλη για την ηλικία.

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