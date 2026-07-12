Αγνοείται μέλος κυπριακού πλοίου μετά από πλήγμα του Ιράν.

Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy με κυπριακή σημαία, του οποίου το πλήρωμα πρόλαβε και το εγκατέλειψε καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτό.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν.

«Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δε θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».



Πιτ Χέγκσεθ: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» και «τώρα πληρώνει» το τίμημα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.