Βαριά καταδίκη του γιατρού για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή που έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ομόφωνα κάθειρξη 7 ετών και τριών μηνών για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία στον χειρουργό, ο οποίος έκανε την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου στην 14χρονη που ήθελε να αδυνατίσει.

Το κορίτσι έχασε τη ζωή του από επιπλοκές μετά την εγχείρηση σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον γιατρό, με τον όρο όμως να μην χειρουργεί ως το Εφετείο, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σε υπόθεση ιατρικού λάθους. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 10.000 ευρώ.

Η 14χρονη Γωγώ από την Επανομή είχε χειρουργηθεί τον Ιούνιο του 2021 και όπως είχε διαβεβαιώσει ο γιατρός τους γονείς της, επρόκειτο για επέμβαση ρουτίνας, όμως το κορίτσι τελικά έχασε τη ζωή του. Για «ηθική δικαίωση» έκανε λόγο ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού, πατήρ Βησσαρίων.