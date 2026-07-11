Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή

Της είχε τοποθετήσει γαστρικό δακτύλιο

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Πηγή: Ρπεορτάζ Ραλλιώ Λεπίδου, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός καταδικάστηκε σε 7 χρόνια και 3 μήνες κάθειρξη για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή.
  • Η κοπέλα πέθανε από επιπλοκές μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου σε ιδιωτική κλινική.
  • Το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντας του να χειρουργεί μέχρι το Εφετείο.
  • Ο γιατρός κατηγορήθηκε για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία.
  • Ο πατέρας της Γωγώς μίλησε για «ηθική δικαίωση» μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Βαριά καταδίκη του γιατρού για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή που έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου.

Θάνατος 14χρονης Γωγώς με γαστρικό δακτύλιο: Για κακούργημα ο γιατρός  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ομόφωνα κάθειρξη 7 ετών και τριών μηνών για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία στον χειρουργό, ο οποίος έκανε την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου στην 14χρονη που ήθελε να αδυνατίσει.

Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή

Το κορίτσι έχασε τη ζωή του από επιπλοκές μετά την εγχείρηση σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον γιατρό, με τον όρο όμως να μην χειρουργεί ως το Εφετείο, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σε υπόθεση ιατρικού λάθους. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 10.000 ευρώ.

Θάνατος 14χρονης Γωγώς: «Τη βλέπω μπροστά μου και μου λέει ''άδικο''»

Η 14χρονη Γωγώ από την Επανομή είχε χειρουργηθεί τον Ιούνιο του 2021 και όπως είχε διαβεβαιώσει ο γιατρός τους γονείς της, επρόκειτο για επέμβαση ρουτίνας, όμως το κορίτσι τελικά έχασε τη ζωή του. Για «ηθική δικαίωση» έκανε λόγο ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού, πατήρ Βησσαρίων.

 

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