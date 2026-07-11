Marfin: Να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει ζήτησε η 46χρονη

Επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και υποστήριξε ότι είναι αθώα

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Πηγή: Φωτογραφία Phasma-Ευρωκίνηση/Α. Πασβαντής, βίντεο ΕΡΤ
Να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα ζήτησε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin σκοπεύει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει.
  • Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της και δηλώνει αθώα.
  • Η επιστροφή της αναμένεται τις επόμενες μέρες, πιθανότατα έως τη Δευτέρα.
  • Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.
  • Ορισμένα αδικήματα της δικογραφίας έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης χρόνου.

Την πρόθεση της να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Αγγλία τα επόμενα 48ωρα και να καταθέσει στις αρχές εξέφρασε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin - στην οποία έχασαν τη ζωή τους τρία  άτομα-  και εις βάρος της οποίας έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. 

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Η γυναίκα φέρεται να έχει επικοινωνήσει ήδη αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα.  Για τον ίδιο λόγο δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και να καταθέσει σχετικά με όσα συνέβησαν. 

Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις

Η δικηγόρος της η οποία εκπροσωπεί επίσης τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η 46χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές.

Η επιστροφή της ενδέχεται να γίνει τις επόμενες μέρες, πιθανότατα  έως τη Δευτέρα,  ώστε να παρουσιαστεί την Τρίτη ενώπιον της Ανακρίτριας.  

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Την Τρίτη 14 Ιουλίου θα οδηγηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Marfin.

Οι συλληφθέντες της Marfin στα δικαστήρια της Ευελπίδων το απόγευμα της Παρασκευής

Οι συλληφθέντες της Marfin στα δικαστήρια της Ευελπίδων το απόγευμα της Παρασκευής (φωτογραφία Ευρωκίνηση)

Χθες το απόγευμα οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως κατηγορούμενοι για το  αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία εκτιμάται ότι έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου.

Οι δυο κατηγορούμενοι ζήτησαν από την ανακρίτρια προθεσμία για την Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους η οποία και τους δόθηκε. 

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