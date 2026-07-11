Ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και αυτό το απέδειξε με τον πιο μοναδικό τρόπο ο εξαιρετικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Άντονι Χόπκινς, ο οποίος στα 88 του χρόνια κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο!

Όπως ανακοίνωσε ο πασίγνωστος 88χρονος σταρ, πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο για τον πρώτο δίσκο της ζωής του, πραγματοποιώντας έτσι ένα όνειρο ζωής. Ο τίτλος του μουσικού άλμπουμ του Άντονι Χόπκινς είναι «Life Is a Dream» και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα από την Decca Classics.

Για έξι δεκαετίες χρόνια ο γνωστός ηθοποιός συνέθετε κομμάτια, τα οποία και θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε στη συγκεκριμένη συλλογή, ενώ το ντεμπούτο σινγκλ «Bracken Road» αντλεί έμπνευση από την παιδική ηλικία του Χόπκινς στο Μάργκμ της νότιας Ουαλίας, «ανακαλώντας μουσικά τους δρόμους, τα λιβάδια, τα χωράφια και τα βουνά που περιέβαλαν το πατρικό του σπίτι της δεκαετίας του 1940».

Όπως είπε ο δις οσκαρικός ηθοποιός: «Η μουσική ήταν η πρώτη μου λαχτάρα, το πρώτο μου όνειρο. Συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή. Μερικά από αυτά τα κομμάτια με συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και ακόμα επιστρέφω σε αυτά. Ολόκληρη η ζωή μου είναι ένα όνειρο. Η υπογραφή συμβολαίου με την Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

Τις συνθέσεις του ερμηνεύει ο βραβευμένος με Grammy μαέστρος Γουστάβο Ντουδαμέλ, καλλιτεχνικός διευθυντής στην εμβληματική Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και του Λος Αντζελες, και η ορχήστρα του.

Άντονι Χόπκινς: «Είμαι γιος του πατέρα μου, του φούρναρη»

Ο Άντονι Χόπκινς γεννήθηκε στο Πορτ Τάλμποτ και συνθέτει μουσική από την παιδική του ηλικία, ενώ ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών: «Ηταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη διακεκριμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τους βιρτουόζους σολίστες, τον τσελίστα Γκρεγκόριο Νιέτο και τον κλασικό πιανίστα Σέρτζιο Τιέμπο. Εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μου στον μαέστρο Γουστάβο Ντουδαμέλ, του οποίου η καλλιτεχνική δεξιοτεχνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του μουσικού ταξιδιού.

Με την κομψή ακρίβεια της μπαγκέτας του, μετέτρεψε κάθε νότα σε κάτι με βαθύ και ανεξίτηλο σε νόημα, δημιουργώντας ένα εικαστικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό», δήλωσε.

Ο Χόπκινς συνέθεσε το «Bracken Road» το 1963, όταν ήταν νέος ηθοποιός στο Liverpool Playhouse. Σε ένα άλλο κομμάτι, το «My Fatherland», ο 88χρονος αποτίει φόρο τιμής στην Ουαλία και «τις ταπεινές μου ρίζες». «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του φούρναρη», σχολιάζει με ειλικρίνεια.