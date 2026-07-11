Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες

Το ταχύτερο και ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.07.26, 18:33
Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες
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Στο Goodwood Festival of Speed, το Audi Nuvolari* αποκαλύπτει τις δυνατότητές του στη διάσημη διαδρομή ανάβασης του φεστιβάλ. Παράλληλα, το νέο Audi RS 5 παρουσιάζεται στην πίστα του Goodwood από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, ενώ το Auto Union Lucca, η ιστορική «Rennlimousine», ή αγωνιστική λιμουζίνα, πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του εν κινήσει. Με την παρουσία αυτή, η Audi αναδεικνύει το εύρος της τεχνογνωσίας της στις υψηλές επιδόσεις, συνδέοντας τον δρόμο, την πίστα και την αγωνιστική της κληρονομιά.

Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες
Το Goodwood Festival of Speed, που πραγματοποιείται στο West Sussex της νότιας Αγγλίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στο διεθνές ημερολόγιο της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κορυφαία στιγμή της παρουσίας της Audi θα είναι η συμμετοχή του σχεδόν έτοιμου για παραγωγή πρωτοτύπου Audi Nuvolari* στη διαδρομή Hillclimb μήκους 1,86 χιλιομέτρων, στους χώρους του Goodwood House, της έπαυλης του Δούκα του Richmond.

Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες

Το Nuvolari είναι το ταχύτερο και ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi, καθώς και το πρώτο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, το supercar είχε προκαλέσει αίσθηση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο.

Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες

Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες

Ιστορικά αγωνιστικά εμβλήματα: το Auto Union Lucca κινείται για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού

Η Audi Tradition παρουσιάζει επίσης στο Goodwood ορισμένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ιστορικής συλλογής της AUDI AG. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα που συνδέθηκαν με τις αγωνιστικές εποχές του Le Mans και των ράλλυ, καθώς και τα μονοθέσια Grand Prix Auto Union Type C και Type D.

Με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Auto Union Lucca εν κινήσει, η Audi αποτίει φόρο τιμής σε ένα καθοριστικό κεφάλαιο της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού: τις προσπάθειες κατάρριψης ρεκόρ ταχύτητας κατά τη δεκαετία του 1930. Η εντυπωσιακή «Rennlimousine» ανήκει στην οικογένεια των περίφημων Silver Arrows. Το 1935 σημείωσε ρεκόρ στο ιπτάμενο μίλι, επιτυγχάνοντας υπολογισμένη μέση ταχύτητα 320,267 km/h.Η Audi ανακατασκεύασε το Auto Union Lucca με βάση ιστορικές φωτογραφίες και τεχνικά αρχεία. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου στη Lucca της Ιταλίας, στην τοποθεσία όπου είχε πραγματοποιηθεί η ιστορική προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ.

Στο πλαίσιο του Goodwood Festival of Speed, η Audi προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δοκιμαστικής οδήγησης του νέου Audi RS 5 της Audi Sport στην πίστα του Goodwood. Το plug-in υβριδικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων παρουσιάζεται δίπλα σε δύο από τους ιστορικούς προκατόχους του: το Avant RS2 και το Audi RS 4 Avant. Η Audi αποτελεί επίσημο συνεργάτη του Goodwood Festival of Speed από το 2025.

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