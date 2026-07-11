Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Η ηθοποιός συνδύασε ιδανικά την τέχνη με μικρές αποδράσεις στην Αιώνια Πόλη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Λυσιστράτη" του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που περιοδεύει στη Ρώμη.
  • Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Teatro Romano di Ostia Antica στο Ostia Antica Festival.
  • Η ηθοποιός συνδύασε επαγγελματικές υποχρεώσεις με ταξίδι στη Ρώμη, απολαμβάνοντας την πόλη.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media, δείχνοντας την ομορφιά της Ρώμης.
  • Η καλοκαιρινή περιοδεία της θα συνεχιστεί σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε την ευκαιρία να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με ένα μοναδικό ταξίδι στη Ρώμη, καθώς η ιταλική πρωτεύουσα ήταν πρώτος σταθμός της διεθνούς περιοδείας της παράστασης «Λυσιστράτη» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στην οποία και πρωταγωνιστεί η γνωστή ηθοποιός.

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Η παράσταση, η οποία μετέφερε το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη στο κοινό της Ιταλίας, παρουσιάστηκε στο ιστορικό Teatro Romano di Ostia Antica, στο πλαίσιο του Ostia Antica Festival, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκομένους, ενώ το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας της Κατερίνας Παπουτσάκη θα συνεχιστεί σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει τη μαγεία της Αιώνιας Πόλης και να μοιραστεί με τους followers της μοναδικά στιγμιότυπα από την πόλη της Ρώμης στα social media.

Με μπικίνι στον κήπο της: Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε απόλυτο summer mood

Στον ελεύθερο χρόνο της απόλαυσε με τους συναδέλφους της βόλτες στα γραφικά σοκάκια της πρωτεύουσας της Ιταλίας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα εμβληματικά αξιοθέατα και τις γευστικές απολαύσεις της ιταλικής κουζίνας.

Χαλαρή, ευδιάθετη και πάντα χαμογελαστή, η γνωστή ηθοποιός έδειξε μέσα από το υλικό που πόσταρε ότι η τέχνη μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με μικρές, αλλά ξεχωριστές, καλοκαιρινές αποδράσεις.

Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Κατερίνα Παπουτσάκη από το ταξίδι της στην Ιταλία:

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη

Φωτογραφίες: Instagram.com
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