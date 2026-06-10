Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης (9/6) στο «The 2Night Show», όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της ως κριτής στο Your Face Sounds Familiar και απάντησε στο αν είναι θετική στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στο διαζύγιο των γονιών της, το οποίο συνέβη όταν βρισκόταν στην ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών:

«Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι απ’ όταν ήμουν 6 ετών. Μεταξύ τους τα πήγαιναν χάλια, εκεί υπήρξε ένα ζήτημα για κάποια χρόνια δεν πήγαιναν πολύ καλά, μετά το βρήκαν. Ο καθένας ξεχωριστά υπέροχος, αλλά μαζί δεν γινότανε».

«Οι χωρισμένοι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Πρέπει να προφυλάσσουμε και να κρατάμε το βάθρο που αναλογεί στον καθένα. Είμαστε άνθρωποι, θα γίνουν λάθη, αλλά είναι σημαντικό να μη φθείρονται αυτά. Να μην αγγίζονται», πρόσθεσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά»

Απαντώντας στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν θα ξαναπαντρευόταν, δήλωσε με ειλικρίνεια:: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Τους αρέσουν οι βόλτες, πάνε παντού, έχουν καλομάθει», εξομολογήθηκε.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παντρεύτηκε το 2012 τον Παναγιώτη Πιλαφά και μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα. Μετά από περίπου δέκα χρόνια γάμου, το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους το 2022, διατηρώντας καλές σχέσεις και βάζοντας πάντα ως προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους.

Η μητρότητα είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής της, με την ίδια να έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι μέσα από την καθημερινότητα με τα παιδιά της άντλησε δύναμη κατά τη δύσκολη περίοδο του χωρισμού της.