First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!

Η γλώσσα του έρωτα αποκαλύπτεται στη νέα τηλεοπτική σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα σεζόν του First Dates υπόσχεται απρόσμενες γνωριμίες και φρέσκο λεξικό φλερτ.
  • Στο teaser, παρουσιάζεται η έννοια του «2 Man», που σημαίνει double date.
  • Ο παίκτης εξηγεί πώς κανονίζει 2 Man με τον κολλητό του.
  • Η κοπέλα σχολιάζει τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην περιγραφή.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις στις σχέσεις και το φλερτ.

Αν κρίνουμε από τα teaser trailers του First Dates, η νέα σεζόν υπόσχεται όχι μόνο απρόσμενες γνωριμίες, αλλά και ένα φρέσκο λεξικό για το πώς φλερτάρει η νέα γενιά σήμερα!

First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!

Στο νέο βιντεάκι μαθαίνουμε την έννοια του «2 Man». «Μου λέει ο κολλητός μου: "Αν αυτή που βγις, ξέρω 'γω, τη συμπαθήσεις πολύ και είναι ωραία", μου λέει. "Να 'ρθω Αθήνα, να μου λέει να κανονίσουμε κανένα 2 Man;"», ακούμε τον παίκτη να λέει. «Double date, που λέμε», ξεκαθαρίζει στη συνέχεια. 

First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!

«Ε, πες το έτσι. Ελληνιστί, να πούμε...», του σχολιάζει η κοπέλα. 

First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!

«Κανονίζω 2 Μαν στον κολλητό μου, ακόμα και στο First Dates», λέει γεμάτος ενθουσιασμό ο νεαρός άντρας!

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FIRST DATES
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2 MAN
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DOUBLE DATE
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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