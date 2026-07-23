Αν κρίνουμε από τα teaser trailers του First Dates, η νέα σεζόν υπόσχεται όχι μόνο απρόσμενες γνωριμίες, αλλά και ένα φρέσκο λεξικό για το πώς φλερτάρει η νέα γενιά σήμερα!

Στο νέο βιντεάκι μαθαίνουμε την έννοια του «2 Man». «Μου λέει ο κολλητός μου: "Αν αυτή που βγις, ξέρω 'γω, τη συμπαθήσεις πολύ και είναι ωραία", μου λέει. "Να 'ρθω Αθήνα, να μου λέει να κανονίσουμε κανένα 2 Man;"», ακούμε τον παίκτη να λέει. «Double date, που λέμε», ξεκαθαρίζει στη συνέχεια.

«Ε, πες το έτσι. Ελληνιστί, να πούμε...», του σχολιάζει η κοπέλα.

«Κανονίζω 2 Μαν στον κολλητό μου, ακόμα και στο First Dates», λέει γεμάτος ενθουσιασμό ο νεαρός άντρας!