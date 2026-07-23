Σταύρος Γεωργίου: Στη ΓΑΔΑ οι κόρες του - Δίωξη στον 28χρονο

Αμίλητος, με σκυμμένο το κεφάλι και γύψο ο καθ'ομολογίαν δολοφονός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μεταφέρθηκε στα δικαστήρια και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα με ποινή που μπορεί να φτάσει την ισόβια κάθειρξη.
  • Οι κόρες και ο αδελφός του Γεωργίου επισκέφθηκαν τη ΓΑΔΑ για να δουν τον κατηγορούμενο και να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα του δικηγόρου.
  • Ο δράστης συνελήφθη μετά από έρευνα που αξιοποίησε μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Ο 28χρονος φέρεται να αφαίρεσε αντικείμενα του Γεωργίου μετά τη δολοφονία και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η βασικότερη κατηγορία, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, είναι κακούργημα και προβλέπει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ισόβια κάθειρξη. 

Κατά την άφιξή του ήταν αμίλητος, με σκυμμένο το κεφάλι και με γύψο στο χέρι, το οποίο εκτιμάται ότι τραυμάτισε το βράδυ που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον δικηγόρο.

Σταύρος Γεωργίου

Με σκυμμένο το κεφάλι και με γύψο στο χέρι ο 28χρονος στα δικαστήρια / Φωτογραφίες Intime (Νίκος Μητρούσιας)

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φανεί αν θα διαφοροποιήσει την κατάθεσή του σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει στην προανακριτική διαδικασία, όπου φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. 

Σταύρος Γεωργίου: Στη ΓΑΔΑ οι κόρες του και ο αδερφός του

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, βρέθηκαν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου. Τα κορίτσια θέλησαν να δουν από κοντά, έστω και από απόσταση, τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι τους στέρησε τον πατέρα τους. 

Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε και ο αδελφός του ποινικολόγου, ο οποίος ζήτησε να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα του αδικοχαμένου δικηγόρου. 

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου αναμένεται να προσέλθει στα δικαστήρια με δικηγόρο, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

Ο 28χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. 

Το τελευταίο βράδυ του Σταύρου Γεωργίου και η σύλληψη του 28χρονου 

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του ανθρώπου που φέρεται να δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. 

Οι Αρχές ακολούθησαν βήμα-βήμα τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, αξιοποίησαν μαρτυρίες, αποτυπώματα και υλικό από κάμερες ασφαλείας και κατέληξαν σε έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην καρδιά της Αθήνας. 

Το βράδυ της Δευτέρας ήταν το κομβικό σημείο της έρευνας. Ο Σταύρος Γεωργίου βρισκόταν σε μπαρ στην οδό Πιπίνου, κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου φέρεται να καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον 28χρονο. 

Οι δύο άνδρες φαίνεται πως ήταν στην ίδια παρέα και στη συνέχεια ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.  

Ακολούθησε μια στάση σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια στο γραφείο του ποινικολόγου. 

Ο Σταύρος Γεωργίου άφησε τον νεαρό μπροστά από την πολυκατοικία και στη συνέχεια πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Όταν επέστρεψε, οι δύο άνδρες ανέβηκαν στο γραφείο. 

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ξέσπασε έντονος καβγάς που κατέληξε στη βίαιη επίθεση και τη δολοφονία του νομικού. 

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στον ποινικολόγο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χτύπησε το κεφάλι του θύματος και πάνω στον τοίχο. 

Μετά τη δολοφονία, φέρεται να αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα του Σταύρου Γεωργίου: το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι και ο χρυσός σταυρός του δεν έχουν εντοπιστεί. 

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι πήρε μόνο το laptop του ποινικολόγου και ότι το πούλησε για 50 ευρώ. 

Στη συνέχεια, πήγε σε νοσοκομείο για να εξετάσει το χέρι του, το οποίο, όπως εκτιμούν οι Αρχές, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στους γιατρούς φέρεται να έδωσε ψεύτικα στοιχεία και ισχυρίστηκε ότι έπεσε με το πατίνι.  

Τελικά, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στην οδό Αχαρνών, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. 

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