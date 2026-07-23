Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Οι εκδηώσεις του υπουργείου πολιτισμού για τις 28 Αυγούστου

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Η Πανσέληνος του Αυγούστου πλησιάζει, και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το υπουργείο Πολιτισμού υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώνει μία σειρά από εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του κοινού.

Πανσέληνος Μαρτίου 2026: Ολική έκλειψη και «ματωμένο φεγγάρι»

Αξίζει να τονιστεί πως η πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» όπως την ονόμασαν κάποτε οι ιθαγενείς Αμερικανοί. 

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Το βράδυ της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, μέσα σε ένα μαγευτικό νυχτερινό σκηνικό.

Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

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Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr.

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