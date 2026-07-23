Ιταλία: Εμπρηστές Έβαζαν Φωτιές Με Γάτες Για Προσάναμμα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες που εξετάζουν οι ιταλικές αρχές στην Καλαβρία, σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι χρησιμοποιούν γάτες προκειμένου να βάλουν φωτιές σε δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλή της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομενίκο Κοσταρέλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές εντοπίστηκαν γάτες με εύφλεκτα υλικά δεμένα στις ουρές τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζώα αφέθηκαν ελεύθερα να κινηθούν σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση των εστιών.

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